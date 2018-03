Una misión surcoreana viaja a Pyongyang para desbloquear diálogo

Una delegación surcoreana de alto nivel inició hoy un viaje a Corea del Norte con la difícil misión de convencer al régimen de Pyongyang de que retome el diálogo sobre su programa nuclear con Washington y la comunidad internacional tras una década de estancamiento.



La delegación partió a Pyongyang en un vuelo directo especialmente fletado por el Gobierno surcoreano que despegó de la base aérea de Seongnam, al sur de Seúl.



El grupo está liderado por Chung Eui-yong, jefe de la oficina presidencial surcoreana de Seguridad Nacional, e incluye a otros cuatro delegados -entre ellos el director del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), Suh Hoon- y a cinco funcionarios de apoyo.



Durante su visita de dos días el grupo podría mantener un encuentro por el líder norcoreano, Kim Jong-un, aunque la oficina presidencial surcoreana no ha podido confirmar aún dicha posibilidad.



El encuentro supondría la primera vez que el caudillo norcoreano, que heredó el cargo tras la muerte de su padre en 2011, se reúne con representantes de un Ejecutivo de Corea del Sur.



Tal y como ha dicho el propio Chung en rueda de prensa antes de partir, el grupo tiene la intención de transmitir al régimen la voluntad del presidente surcoreano, Moon Jae-in, de ampliar el acercamiento intercoreano logrado en el marco de los JJOO de PyeongChang y de lograr así "la desnuclearización de la península coreana".



El grupo planea "tener conversaciones exhaustivas en torno a las diversas vías para mantener, no solo la comunicación entre el Sur y el Norte, sino también entre el Norte y los Estados Unidos y la comunidad internacional", añadió Chung.



Los expertos consideran que la visita que comienza hoy será clave para conocer más sobre los planes de Pyongyang y sobre las posibilidades reales de que al menos puedan celebrarse "conversaciones preparatorias" entre Washington y el régimen de los Kim.



Tras retornar mañana a Corea del Sur, tanto Chung como Suh viajarán a EEUU en los próximos días para informar al presidente Donald Trump y a otros miembros de su Gobierno sobre el contenido y resultados de su visita.



La visita, la primera en más de 10 años de una delegación surcoreana de alto nivel al Norte, responde al histórico viaje que realizó en febrero a Corea del Sur Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, con motivo de los JJOO de Invierno, y en el que invitó a Moon Jae-in a celebrar pronto una cumbre intercoreana de líderes.



El presidente surcoreano recibió de buen grado la invitación pero consideró que ciertas condiciones deberían cumplirse para hacer realidad su visita a Pyongyang, entre ellas un reinicio de las conversaciones entre EEUU y Corea del Norte.



Las dos partes no se sientan en una mesa de negociación desde que las conversaciones a seis bandas (en las que participaban las dos Coreas, EEUU, China, Rusia y Japón) sobre el programa nuclear norcoreano se estancaron a finales de la pasada década.



Desde entonces, Pyongyang y Washington se han enrocado en sus respectivas posturas, con EEUU exigiendo una prueba factible de la desnuclearización norcoreana y el régimen insistiendo en que no desechará su programa de armas atómicas, el cual considera indispensable para su supervivencia.



No obstante, otra delegación norcoreana que visitó el Sur para la clausura de los Juegos de Invierno hace una semana aseguró que el Norte está ahora abierto a dialogar con EE.UU.



Seúl está convencido de que el actual acercamiento entre las dos Coreas, técnicamente aún en guerra, puede servir para que Washington y Pyongyang empiecen a hablar tras un 2017 marcado por las continuas pruebas de armas del régimen norcoreano y su cruce de amenazas con Donald Trump.