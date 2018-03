Italia: La derecha, encabezada por la Liga Norte, la más votada

La coalición de centroderecha, con la Liga Norte que supera a Forza Italia, ganaría las elecciones con un 37,08 %, seguida por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) que se convierte en el partido más votado con el 31,78 %, pero en ninguno de los dos casos se consigue la mayoría, según los últimos resultados.



Con más de la mitad de los votos escrutados después de 9 horas desde que se cerraron las urnas, los resultados colocan al M5S y después a la Liga Norte con el 18,37 %, como los partido más votado y ya se habla de que solo una alianza entre ellos podría sacar al país de la ingobernabilidad en la que ha vuelto a caer.



Solo la suma de los escaños de ambas formaciones, que llegaría a los 365 diputados, superaría los 316 necesarios para poder gobernar.



EL problema se le pone ahora al presidente de la República, Sergio Mattarella, que con estos resultados tendrá que decidir a quién pedir formar un Gobierno.



Además la Liga Norte supera en casi cinco puntos a Forza Italia de Silvio Berlusconi que consigue, por el momento, 13,82 % de los votos.



Los resultados oficiales también certifican la derrota del Partido Demócrata (PD), del primer ministro saliente, Paolo Gentiloni, pero sobre todo de su líder Matteo Renzi, al no superar el 20 % por el momento y quedarse en un 19,20 % de los votos.



Para algunos analistas, este pésimo resultado supondrá la dimisión de Renzi y el ministro de Agricultura en funciones y vicesecretario del PD, Maurizio Martina, ya reconoció que "se trata de un resultado muy claro en su negatividad".



En total, la coalición de centroizquierda un 23,54 % gracias a la alianza con otras fuerzas políticas como +Europa de Emma Bonino, que se han quedado por debajo del 3 % que se exigía para entrar en el Parlamento y por tanto distribuyen sus votos en la coalición.



Por el momento los grandes líderes de los partidos no se han expresado y durante la noche solo habló uno de los integrantes más carismáticos del M5S, pero que no se ha presentado a estas elecciones, Alessandro di Battista, que sentenció: "Los datos demuestran que todos deberán venir a hablar con nosotros".