Corea del Norte no aceptará condiciones para dialogar con EEUU

Corea del Norte ha insistido en que no aceptará condiciones previas para dialogar con EE.UU., después de que Washington respondiera a la disposición de diálogo del régimen norcoreano pidiendo una voluntad clara de desnuclearización.



En declaraciones realizadas a la agencia estatal norcoreana KCNA, un portavoz el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pyongyang señaló que su país está dispuesto a mantener un diálogo con Washington en el que ambas naciones "negocien y resuelvan los problemas de mutuo interés en igualdad de condiciones".



El portavoz de la Cancillería norcoreana insistió en que en las conversaciones que Corea del Norte y Estados Unidos han mantenido en las pasadas décadas "no hubo ningún caso en el que nos sentáramos con los Estados Unidos bajo ninguna condición previa, y éste también será el caso en el futuro", según publicó KCNA la noche del sábado.



La delegación de alto nivel norcoreana que visitó Corea del Sur la semana pasada para asistir a la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno trasladó al presidente surcoreano la voluntad del país de dialogar con Estados Unidos, que ha insistido en que antes Corea del Norte debe mostrar un compromiso firme de desnuclearización.



La actitud mostrada por Washington "nos obliga a pensar que los EE.UU. no están dispuestos a reanudar el diálogo", dijo el portavoz norcoreano de Exteriores al medio estatal.



"Tenemos la intención de resolver los problemas de manera diplomática y pacífica a través del diálogo y la negociación, pero nunca suplicaremos el diálogo ni eludiremos la opción militar", puntualizó la Cancillería norcoreana, que insistió en que su país tiene "plena capacidad y voluntad para enfrentar cualquier opción".



Pyongyang tildó de "ridícula" la actitud de Washington de pedirle que abandone sus armas nucleares y de seguir una política de "máxima presión" hasta su desnuclearización completa, y concluyó pidiendo a EE.UU. que no "juzgue equivocadamente" su apertura al diálogo.