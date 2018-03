Abren los colegios electorales en Italia para sus comicios generales

Los colegios electorales de Italia han abierto hoy a las 07.00 hora local (06.00 GMT) y cerrarán a las 23.00 horas (22.00 GMT) en una jornada en la que cerca de 46 millones de italianos están llamados a votar en las elecciones generales que celebra el país.



Después de haber tenido 64 gobiernos en los últimos 70 años, Italia celebra unos comicios que son seguidos con atención en Europa y que podrían dar como resultado un Parlamento muy fragmentado en el que serán fundamentales los pactos.



Las encuestas publicadas a mediados de febrero vaticinaban que la coalición formada por Forza Italia, de Silvio Berlusconi, la Liga Norte, de Matteo Salvini, y Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, sería la eventual ganadora con el 35 % de los sufragios.



Sin embargo, no obtendría los votos necesarios para formar Gobierno y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), cuyo candidato a primer ministro es Luigi di Maio, sería la fuerza más votada en solitario con alrededor del 29 % de las papeletas.



En tercer lugar se situaría el gubernamental Partido Demócrata (PD), del ex primer ministro Matteo Renzi, que se quedaría con el 23 %.



No obstante, hay que tener en cuenta que los últimos sondeos se publicaron hace dos semanas y entonces más de un 30 % de los italianos no había decidido su voto, por lo que el panorama podría ser distinto.



En las últimas semanas de campaña, la coalición de derechas y el M5S han pujado por conquistar al electorado especialmente en el sur y ambos se han mostrado como mejor opción de Gobierno.



Por su parte, el PD ha aprovechado para elogiar los éxitos que a su juicio ha conseguido su Ejecutivo en los últimos cinco años y ha tratado de convencer a los electores pidiendo estabilidad para el futuro del país.



De forma paralela, este domingo se celebran también en las regiones de Lacio (centro) y Lombardía (norte) elecciones para renovar a sus presidentes y a sus consejos regionales.