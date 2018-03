May insta a los 27 contemplar el "brexit" como "un nuevo comienzo"

La primera ministra británica, Theresa May, instó hoy a los líderes comunitarios a contemplar el "brexit" "no como un final", sino como "un nuevo comienzo" tanto para el Reino Unido como para la futura "relación con sus aliados europeos".



En su esperada intervención en Londres para clarificar la posición de su Ejecutivo ante la próxima fase negociadora con la UE, May dijo a los dirigentes europeos que "ante el incremento preocupante del proteccionismo", Londres buscará llegar a acuerdos que le permitan "ser un ejemplo para el mundo".



"No deberíamos pensar en nuestra retirada de la UE como algo que marca un final, sino más bien como un nuevo comienzo tanto para el Reino Unido como para nuestra relación con nuestros aliados europeos", afirmó.



Al anticipar un "futuro brillante" para su país y a fin de disipar los miedos ante lo desconocido, la dirigente conservadora consideró que "no hay que temer al cambio, siempre que se afronte con una clara determinación de actuar por el bien común".



"El 'brexit' no es un final en sí mismo. En lugar de eso, debe ser el modo en el que reafirmamos el lugar del Reino Unido en el mundo y renovemos los lazos que nos vinculan", enfatizó.



En su comparecencia, en la que trató de cubrir todos los asuntos que más preocupan de cara a las negociaciones con la UE, May se mostró confiada en que este país "puede emerger de este proceso (del brexit) como una nación más fuerte y más unida".