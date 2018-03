Corea del Norte niega vinculación con desarrollo de armas químicas

Corea del Norte rechazó hoy las acusaciones de que ha cooperado con Siria en el desarrollo de armas químicas y alegó que responden a una conspiración de EEUU para aumentar la presión sobre el régimen y mantener las sanciones en su contra.



Un portavoz del Ministerio norcoreano de Exteriores aseguró que Corea del Norte "se opone al uso de armas químicas" y que "como se ha aclarado en varias ocasiones, no hay registros de que la RPDC (República Popular Democrática de Corea, nombre oficial del país) haya desarrollado , producido o almacenado" este tipo de armamento.



Según un informe de expertos de la ONU divulgado esta semana por el diario The New York Times, Corea del Norte ha suministrado a Siria materiales que pueden ser utilizados en la fabricación de armas químicas.



El documento, que no se ha hecho público y cuyo contenido Naciones Unidas no ha querido confirmar, estudia posibles violaciones por parte de Pyongyang de las sanciones en su contra aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



En unas declaraciones recogidas hoy por la agencia estatal de noticias KCNA, el portavoz norcoreano acusó a EEUU de haber "incitado" al Comité de sanciones de la ONU para que "cocine la teoría de la cooperación entre Pyongyang y Damasco".



"Se trata de un mal truco para avivar el ambiente de sanciones contra la RPDC por posesión y proliferación de armas químicas (...) y justificar una invasión militar a Siria", añadió el portavoz.



El Gobierno sirio se comprometió en 2013 a destruir todo su arsenal químico bajo supervisión internacional, pero desde entonces ha sido acusado en varias ocasiones de volver a utilizar sustancias prohibidas con fines militares.



Por su parte, Corea del Norte padece unas fuertes sanciones impuestas por parte del Consejo de Seguridad de la ONU como castigo al desarrollo de su programa nuclear y de misiles.