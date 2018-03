Tajani acepta su candidatura en el partido de Berlusconi

El actual presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, anunció hoy que ha aceptado presentarse como candidato a las elecciones generales de Italia del próximo domingo por el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi.



"Agradezco al presidente Berlusconi por acto de estima hacia mi. Le he transmitido esta tarde mi disponibilidad para servir Italia. Ahora la decisión compete a nuestros ciudadanos y al presidente de la República", señaló Tajani en su perfil de Twitter.



También lo confirmó en su canal de televisión, Mediaset, el propio ex Cavaliere, inhabilitado políticamente hasta 2019 y que ha apostado por su correligionario Tajani para la candidatura a los comicios del 4 de marzo por su partido, "Forza Italia".



Berlusconi opinó que "es una gran pena quitar a Tajani de allí", del Parlamento Europeo, pero "en este momento los intereses de los italianos prevalecen sobre los intereses de Europa" y el país necesita a alguien que pueda representarle ante las instituciones comunitarias.



"En Europa todos me han pedido que no me lleve a Tajani porque es el mejor presidente del PE que ha habido", refirió.



El ex primer ministro conservador comparte coalición con las ultraderechistas Liga Norte (LN) de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y han acordado que, en caso de ganar las elecciones, el partido más votado decidirá quien es el primer ministro.



Preguntado por la posibilidad de que su FI sea adelantada por la LN y Salvini reclame para sí el cargo de primer ministro, dijo que "hay un pacto".



"No lo sé, aunque es tan grande el rol que Tajani puede desempeñar como presidente del Gobierno. Pero si Salvini es primero y quiere hacerlo él (ser primer ministro) de todos modos lo aceptamos porque tenemos un pacto de coalición", indicó.



Tajani (Roma, 1953), uno de los fundadores de la FI con la que Berlusconi entró en política en 1994, participó este jueves en Roma en un foro universitario sobre la Unión Europea y no aclaró su futuro político, aunque era un secreto a voces pues Berlusconi ya lo había dejado caer en numerosas ocasiones.



Durante su alocución, consideró que Italia debe estar "más presente" en una UE que transcurre al ritmo de Alemania y Francia por lo que instó al gobierno que salga de las elecciones del domingo a proponer una estrategia con ese objetivo.



De acuerdo a los últimos sondeos, publicados el pasado 16 de febrero, la coalición de derechas se situaría a la cabeza pero sin alcanzar la mayoría necesaria para gobernar, seguida por el Movimiento Cinco Estrellas en solitario y por la coalición de izquierdas liderada por el Partido Demócrata de Matteo Renzi.



Esta tarde de jueves la derecha llevó a cabo un acto conjunto y mañana sus respectivos partidos tendrán cierres de campaña por separado.