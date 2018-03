La UE plantea mantener a Irlanda del Norte tras el brexit

La Unión Europea (UE) se decantó hoy por mantener a la República de Irlanda y a Irlanda del Norte en el mercado interior y la unión aduanera tras la salida británica del club comunitario, con el objetivo de preservar la cooperación entre ambas áreas y el acuerdo de paz de Viernes Santo.



"Se crea un área regulatoria común que incluye a la Unión Europea y al Reino Unido en lo referente a Irlanda del Norte. El área regulatoria común debe constituir un espacio sin fronteras internas donde el libre movimiento de bienes se garantice y la cooperación entre el norte y el sur se proteja", dice un documento publicado hoy por la Comisión Europea (CE).



El texto, un borrador del acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, traduce en términos jurídicos los compromisos alcanzados entre las dos partes en diciembre pasado sobre los derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero y la frontera irlandesa.



El negociador comunitario para el "brexit", Michel Barnier, explicó durante una rueda de prensa que mantener a Belfast y Dublín en el mercado interior y la unión aduanera protege "ahora o en el futuro" la cooperación entre el norte y el sur, la economía irlandesa y el acuerdo de paz de Viernes Santo del 10 de abril de 1998.



En el documento con los compromisos que permitieron pasar a la segunda etapa de las conversaciones del "brexit" en diciembre, que ha servido de base al texto publicado hoy, Bruselas planteaba tres opciones para resolver la cuestión irlandesa.



Sin embargo, la primera de ellas, que proponía abordar la problemática en el acuerdo sobre la futura relación, no se puede materializar en el momento de la salida y, en el caso de la segunda, en la que Londres se comprometía a realizar propuestas concretas, la Unión Europea no las ha recibido aún.



Por tanto, Barnier instó a incluir la coherencia reglamentaria entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte en el acuerdo de retirada, si bien se mostró dispuesto a debatir las tres opciones "en paralelo".



"Es la única forma de garantizar que nuestros compromisos conjuntos se mantendrán en todas las circunstancias", declaró, no obstante, sobre la tercera alternativa, para a continuación subrayar que si se pretenden evitar los controles fronterizos se necesita una "alineación completa" con la legislación comunitaria en las normas sobre bienes y salud veterinaria y de plantas.



Así, reiteró que "no es posible" contar con dos sistemas diferentes de gestión de la salud animal y la protección contra las enfermedades en un espacio geográfico "coherente", y resaltó que la apuesta de la UE para la isla irlandesa no busca "provocar" a nadie.



Además de las cuestiones que permitieron pasar a la segunda fase de las conversaciones, el borrador del acuerdo de retirada hace referencia al periodo transitorio posterior al "brexit", que se prolongaría entre la salida efectiva en marzo de 2019 y diciembre de 2020.



A ese respecto, Barnier ya advirtió este martes de que la transición debe tener una duración determinada y que en la actualidad "no se puede dar por hecha" por las "divergencias importantes" entre las dos partes sobre sus condiciones.



El documento presentado hoy se debatirá con el Parlamento Europeo (PE) y los veintisiete países que permanecerán en la Unión tras el "brexit" antes de su presentación al Reino Unido, pero el negociador comunitario recalcó que su versión definitiva debería aprobarse en otoño y dejar tiempo para su ratificación en el Consejo de la UE, la Eurocámara y el Parlamento británico.



El exeurocomisario francéso aseguró este miércoles que es necesario "acelerar" las negociaciones sobre la salida británica del club comunitario si se quiere concluir con éxito ese proceso.



"Si queremos tener éxito en esta negociación, y yo quiero tener éxito, debemos acelerar", afirmó el político francés, quien también anunció que la próxima semana Londres y Bruselas mantendrán una nueva ronda de negociaciones.



Recordó que en solo trece meses, tras el 29 de marzo de 2019, el Reino Unido ya no será un Estado miembro e insistió en organizar la retirada de forma "ordenada".