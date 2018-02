La ONU vincula a Corea del Norte con armas químicas en Siria

Corea del Norte ha suministrado a Siria materiales que pueden ser utilizados en la fabricación de armas químicas, según un informe de expertos de la ONU dado a conocer hoy por The New York Times.



El documento, que no se ha hecho público y cuyo contenido Naciones Unidas no ha querido confirmar, estudia posibles violaciones por parte de Pyongyang de las sanciones en su contra aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



El grupo de expertos documenta los supuestos intercambios entre Corea del Norte y Siria, aunque señala que las pruebas disponibles no demuestran de forma definitiva que haya una cooperación entre los dos países en el ámbito de las armas químicas.



Según el informe, el país asiático ha suministrado a Siria losas, válvulas y termómetros, todos resistentes a ácidos, que pueden ser utilizados en la producción de ese tipo de armamento.



El Gobierno sirio se comprometió en 2013 a destruir todo su arsenal químico bajo supervisión internacional, pero desde entonces ha sido acusado en varias ocasiones de volver a utilizar sustancias prohibidas con fines militares.



El informe de los expertos de la ONU, que informan al Consejo de Seguridad de posibles violaciones de las sanciones a Corea del Norte, señala que en enero de 2017 se interceptaron losas residentes a ácidos en dos barcos que partieron del país asiático con destino a Siria, según el Times.



Esos materiales, según los especialistas, se utilizan en la construcción de instalaciones que producen armas químicas.



El periódico neoyorquino asegura que el documento subraya el peligro que plantea cualquier comercio de este tipo entre Siria y Corea del Norte, pues podría facilitar a Damasco el uso de armas químicas y a Pyongyang ingresos para financiar sus programas nucleares y de misiles.



Preguntado por el informe, el portavoz de Naciones Unidas Stéphane Dujarric dijo hoy que no conocía su contenido ni si éste se hará público en algún momento.



Estados Unidos, que ha acusado repetidamente a Siria de usar armas químicas y a Corea del Norte de tratar de esquivar las sanciones internacionales, tampoco quiso confirmar la información, pero aseguró que va en línea con sus sospechas.



"Esto es algo sobre lo que Estados Unidos ha tenido preocupaciones desde hace un tiempo", dijo preguntada durante una conferencia de prensa en Washington la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.



Según Nauert, la preocupación es que, conforme Pyongyang se siente más "desesperada", busca "formas diferentes, creativas y horribles de tratar de hacer dinero para financiar su régimen criminal".