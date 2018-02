Sturgeon reprocha a Corbyn que no defienda el mercado único

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo hoy que no entiende por qué el Partido Laborista no apoya "en su totalidad" la continuación en el mercado común, después de que su líder, Jeremy Corbyn, confirmase que está a favor de una unión aduanera con la Unión Europea.



"Por qué el Partido Laborista simplemente no abraza en su totalidad la propuesta de continuar en el mercado común y la unión aduanera es algo que me supera", declaró Sturgeon en su cuenta de Twitter.



Corbyn se posicionó este lunes formalmente a favor de un "brexit" suave, al anunciar que quiere una unión aduanera con la UE que beneficie el comercio y evite una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.



El líder del primer partido de la oposición británica zanjó así meses de ambigüedades respecto a su postura antes de que empiecen las críticas negociaciones entre Londres y Bruselas sobre el periodo de transición después del "brexit", que duraría unos dos años tras la retirada británica en marzo de 2019.



El laborismo marcó así posiciones, antes de que el próximo viernes la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, pronuncie un discurso en el que espera aclarar la visión del Gobierno "tory" en las próximas conversaciones de salida con la UE.



Sturgeon, líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que ostenta el Gobierno autónomo, añadió que da "la bienvenida a cualquier cambio" de los laboristas que vaya "en la dirección correcta".



Comentó, no obstante, que esta nueva propuesta "suena muy similar" a la de la primera ministra, que parecer querer "guardarse el pastel y comérselo al mismo tiempo".



Se refirió así a la crítica que su partido sostiene contra el Gobierno de May, al que reprocha el hecho de querer abandonar el mercado único y la unión aduanera, y al mismo tiempo gozar de las ventajas comerciales que aportaría la permanencia en este sistema.



El Ejecutivo británico está a favor de abandonar ambos espacios para que el Reino Unido pueda negociar acuerdos comerciales con países fuera del bloque, algo que no puede hacer siendo miembro de la unión aduanera.



El Gobierno de Sturgeon, en cambio, defiende la permanencia en el mercado único como la mejor opción para disminuir el impacto sobre la economía que asegura que tendrá el "brexit".



Según un informe oficial, la economía de todas las regiones británicas se ralentizará tras el divorcio de Bruselas y solo para Escocia supondría un descenso de entre un 2,5 % y un 9 % de su producto interior bruto.