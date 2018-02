Francia dice haber abortado dos proyectos de atentados este año

El ministro francés del Interior, Gérard Collomb, afirmó hoy que en lo que va de año se han abortado dos proyectos de atentados en el país contra militares de la operación antiterrorista Sentinelle y contra una infraestructura deportiva.



El ministro detalló en la emisora "Europe 1" que la planificación de esos ataques "no estaba completamente finalizada" y adelantó solamente que estaban previstos en el sur y el oeste de Francia.



Las personas detrás de esos de sendos futuros atentados, sobre las que no dio más detalles, están en manos de las autoridades.



"El terrorismo va a durar todavía varios años. La amenaza sigue existiendo", concluyó Collomb en la misma semana en la que el Ejecutivo presentó un nuevo plan con 60 medidas para frenar el aumento de personas fichadas como potencialmente radicalizadas, que en 2018 se sitúa en casi 20.000, al menos un 60 % más que en 2016.



Las escuelas privadas no concertadas, las redes sociales, el deporte y las prisiones, con la creación de 1.500 plazas dedicadas a detenidos radicalizados, 450 de ellas este mismo año, son cuatro de los ámbitos en los que centrará ese combate.