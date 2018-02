Corea del Norte arremete contra Guterres por apoyar las sanciones

Corea del Norte arremetió hoy contra el secretario general de la ONU, António Guterres, por respaldar las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad al país en respuesta a sus ensayos nucleares y con misiles.



"Esto no es más que una sofistería absurda impropia de su deber como secretario general de las Naciones Unidas y solo nos hace pensar si él es el tipo de secuaz que representa a Estados Unidos", dijo en un comunicado la misión norcoreana ante la ONU.



Pyongyang respondió de esta forma a unas recientes palabras de Guterres en la Conferencia de Seguridad de Múnich en las que apoyó la presión internacional sobre el país asiático frente a sus amenazas nucleares.



La misión norcoreana acusó al diplomático portugués de pronunciar "comentarios imprudentes" y de "empezar una pelea", por lo que le instó a dar marcha atrás.



Según Corea del Norte, la cuestión nuclear en la península coreana se ha convertido en un asunto serio únicamente a causa de Estados Unidos.



"No habría un asunto nuclear en la península de Corea si no hubiese una política hostil de EE.UU. desde el primer día de la fundación de la República Popular Democrática de Corea", insistió la misión en su nota.



El Consejo de Seguridad, con el apoyo de todas las potencias, ha impuesto duras sanciones a Corea del Norte con el fin de que abandone sus programas nucleares y de misiles balísticos.



En paralelo, Naciones Unidas trata de impulsar un diálogo entre Pyongyang, Seúl y el resto de actores implicados, incluido el Gobierno de Estados Unidos.