Suspenden a policía que estaba en escuela durante matanza y no entró

Un policía de la reserva que estaba fuera de la escuela de Parkland (Florida) cuando se cometía la matanza de 17 personas y presuntamente no trató de impedirla fue suspendido de empleo y sueldo mientras se investiga su actuación, informó hoy el alguacil del condado de Broward, Israel Scott.



El alguacil dijo que Scot Peterson, de 54 años, que trabajaba como oficial de reserva en la escuela Marjory Stoneman Douglas desde 2009, "se encontraba en el campus" cuando Nikolas Cruz, de 19 años, disparó indiscriminadamente con un fusil de asalto.



Sin embargo, no entró en el edificio para impedir que siguiera matando a los estudiantes y profesores que Cruz encontraba a su paso, de acuerdo con las grabaciones de las cámaras de seguridad y lo afirmado por testigos de los hechos.



Según Scott, "enfermó del estómago" al comprobar que Petterson, de uniforme y armado, estuvo "cuatro minutos" sin hacer nada en las puertas de la escuela sin entrar en su interior cuando Cruz estaba disparando.



Petterson estará suspendido hasta que se conozcan los resultados de una investigación interna sobre su actuación.



Además de Petterson, se investiga a dos otros agentes para decidir si pudieron hacer algo para evitar la matanza y no lo hicieron, aunque en este caso se refiere a advertencias sobre Cruz recibidas por la policía antes del 14 de febrero.



También en este caso estarán suspendidos en sus funciones hasta que la investigación concluya.



Nikolas Cruz, un joven con problema psicológicos y de conducta, fue detenido poco después de la matanza y esta preso sin fianza.