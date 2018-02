España obtiene su peor resultado en Percepción de la Corrupción

La extrema derecha piensan que todavía están en el régimen franquicia y continúan actuando como aquellos años donde eran los puros amos,y sobre la obra de arte de presos políticos, no se quienes están representado como presos políticos pero lo que es y esta claro que los seccionistas que.no respetan las leyes seguro que no son presos políticos creo en la libertad de expresión y asín debería de ser pero no engañar a los vecinos porque una cosa es presos políticos y otra es personajes que no respetan las leyes,creo que se confunde libertad con libertinaje y escusandose en la libertad de expresión todo vale,y para terminar si hubiese presos por su ideología habrían muchísimos más en la cárcel aquí algunos que le faltan el respeto a jueces,jefe del Estado, a ministros,presidente del gobierno etc y continúan en el parlamento pasean sin problemas de ser detenidos haber si dejan de faltar le el respeto a los presos políticos. Y no engañar más a los ignorantes que no tienen ideas de lo que son