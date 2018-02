Las exportaciones de alimentos y bebidas baten récord

Andalucía ha liderado las ventas nacionales de productos agroalimentarios y bebidas en el exterior en 2017, al registrar el mejor año en la historia y alcanzar los 10.937 millones de euros.

Esta cifra ha supuesto un incremento de las exportaciones del 9,2 por ciento respecto a 2016 y prácticamente uno de cada cuatro euros exportados por España (23,4%), según datos de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento.

Asimismo, Extenda en una nota de prensa ha indicado que este dato coloca a la región por delante de Cataluña (21,3%) y de la Comunidad Valenciana (12,6%), que han crecido a un ritmo menor (4,7% y 3,1%, respectivamente) en el pasado año.

Andalucía igualmente ha encabezado las ventas de productos agroalimentarios por toneladas, con 7,4 millones en 2017, el 20,9 por ciento del total de las exportaciones nacionales, con un crecimiento del 4,8 por ciento.

Extenda ha apuntado que la diversificación de mercados forma parte fundamental de la estrategia de apoyo a la internacionalización del sector desarrollada por la Consejería de Economía y Conocimiento a través de Extenda, que ha realizado "centenares de acciones vinculadas al sector agroalimentario y bebidas con la participación de 977 empresas andaluzas en 2017, lo que equivale a más de una de cada dos firmas exportadoras agroalimentarias regulares andaluzas".

En cuanto a las empresas exportadoras agroalimentarias andaluzas regulares, en 2017 han alcanzado las 1.662 (97 firmas más) un 6,2 por ciento más que en 2016, "lo que evidencia la consolidación del sector en los mercados internacionales". Esta cifra ha supuesto un 47 por ciento sobre el total de exportadoras, que han sido 3.535 en 2017, casi el doble de la media general (23%), lo que demuestra "la competitividad del sector en el exterior".

Además, Extenda ha señalado que con estas cifras el complejo agroalimentario andaluz demuestra "su competitividad en el mundo", aportando a la balanza comercial un saldo positivo de 6.572 millones de euros en 2017, que significa un 58 por ciento del superávit de este sector a nivel nacional (11.273 millones).

Este saldo indica que las exportaciones de alimentos y bebidas más que han duplicado la cifra de importaciones, arrojando una tasa de cobertura del 251 por ciento, casi el doble de la media nacional (132%).

Con esta tendencia, el sector agroalimentario y de bebidas andaluz presenta una vez más cifras récord en el mercado internacional y acapara prácticamente uno de cada tres euros, más de un tercio (35% del total) de las exportaciones totales andaluzas en 2017, que alcanzan los 30.913 millones y crecen un 15,3 por ciento.

EL ACEITE DE OLIVA, LÍDER Y RÉCORD EN VENTAS

Extenda ha destacado las ventas, en primer lugar, del aceite de oliva, que con 2.961 millones de euros en ventas en 2017 (27,1% del total) alcanza un nuevo récord y crece un 16,8 por ciento respecto a 2016.

En segundo lugar, con 2.897 millones, le siguen las hortalizas frescas y congeladas, con el 26,5 por ciento del total y una subida del 4,9 por ciento; y en tercer lugar, las frutas frescas y congeladas, que suman 2.125 millones (19,4% del total), con una subida del 7,1 por ciento con respecto a 2016. En cuarto lugar están las conservas hortofrutícolas (747 millones) que suben un 3,2 por ciento, seguidas de los pescados y mariscos (298 millones) que crecen hasta un 24,6 por ciento.

En 2017, todas las provincias han experimentado crecimientos en sus exportaciones agroalimentarias. Sevilla se ha alzado con el liderazgo con 2.759 millones (25,2% del total), presentando un crecimiento del 9,9 por ciento. Le sigue, con casi la misma cifra de ventas Almería, con 2.751 millones (25,2% del total) y un crecimiento del 5,6 por ciento. En tercer lugar está Huelva cuyas ventas se han incrementado en un 7,3 por ciento, alcanzando los 1.315 millones (12% del total).

Además, Europa es el principal destino de las exportaciones andaluzas del sector de agroalimentario y bebidas, ya que en 2017 ocho de los diez primeros mercados fueron europeos.

Alemania ha sido el primer destino de las ventas andaluzas en 2017, con 1.639 millones, el 15 por ciento del total y un incremento del 3,6 por ciento con respecto a 2016; seguida de Italia, con 1.516 millones (13,9%) y un ascenso del 26,2 por ciento, el mayor de los diez primeros mercados en 2017; y Francia, con 1.370 millones (12,5% del total) y una subida del 9,9 por ciento, la tercera más alta entre los diez primeros países.

En cuarto lugar se ha situado Reino Unido, con 993 millones y un descenso del 2,3 por ciento, seguido de Portugal, con 900 millones y un incremento del 13,1 por ciento, el segundo mayor del año; y Países Bajos (711 millones) que subió un 4,2 por ciento. En séptima posición está Estados Unidos, primer destino no comunitario, con 693 millones y un alza del 1,3 por ciento con respecto al año anterior. En octavo lugar está Bélgica (263 millones), que sube un 8,7 por ciento; seguido de China (233 millones) que baja un 4,2 por ciento; y Polonia, con 192 millones y alza del 2,6 por ciento.

PROGRAMACIÓN 2018

Asimismo, ha indicado que la configuración del sector agroalimentario "como motor destacado de la economía andaluza lo convierten en uno de los principales ejes" de actuación de Extenda, que ha diseñado "multitud de acciones específicas para su promoción".

Tras la ya celebradas muestras de 'Fruit Logistica' y 'Bio Fach', entre las principales acciones programadas para el agroalimentario para 2018, destaca la asistencia a otras ferias de gran importancia mundial como 'Sial 2018', 'Natural Products Expo West', 'Foodex', 'Winter Fancy Food', 'Plma', 'Sial Canada', 'Expo Antad Alimentaria Mexico', 'Tavola', 'Food and Hotel Asia', 'Sial China', 'Foodex Saudi', 'Plma Chicago', 'Nordic Organic', 'Food and Hotel Corea', 'Cibus Iran Agrofood', 'Food and Hotel China', 'ISM 2018', 'Gulfood', 'European Sea Food' y 'Summer Fancy Food'.

Además, las empresas andaluzas del sector pueden participar a lo largo del año en varias misiones directas agroalimentarias a países como Estados Unidos, China, Colombia, Brasil, Polonia, Kazakstán, India, Sudáfrica y Mozambique.

También se contemplan acciones enfocadas a diversos subsectores como el hortofrutícola, que ha concentrado numerosas actividades en 2017, y que, en 2018, tras el certamen de 'Fruit Logistica' (Berlín) celebrado este mes de febrero, tiene por delante la asistencia a 'Fruit Attraction' (Madrid) o 'Asia Fruit Logistica'. Asimismo, se celebrarán cinco misiones directas a Benelux y Reino Unido, Brasil, Rumanía e Italia, además de una inversa que se celebrará en Andalucía (Sevilla y Almería).

En cuanto a las ferias internacionales programadas para el sector de vinos y bebidas, las compañías andaluzas han podido participar ya en 'Vinisud' (en Montpellier), y próximamente podrán asistir a 'Prowein' (Dusseldorf), 'Big Fortified Tasting' (Londres) y la 'World Wine Meetings'; así como en una misión inversa que se celebrará durante 'Vinoble'.

Por otra parte, las firmas de productos cárnicos volverán participar en el seminario de corte de jamón ibérico en Japón y en nuevos cursos a realizar en Italia. En cuanto a las empresas andaluzas del sector de plantas y flor cortada, también tendrán la oportunidad de acudir a la tradicional feria de Iberflora en octubre.

También se realizarán otras actividades como una Cata de aceite en Reino Unido, la promoción en puntos de venta de los supermercados Mercacenter (Andorra); la presentación de productos andaluces en la Escuela Hattori de Japón; una Campaña de Promoción Agroalimentaria en Canadá con ICEX, entre otros.

Además, se continuará con el apoyo a importadores de alimentos y bebidas andaluzas en la 'Taste of Moscow 2018', el 'Showroom Presentación Musashiya' (Japón) y el 'Wine Complex Japan'.