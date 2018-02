Chiquito de la Calzada, Medalla de Andalucía a título póstumo

El Consejo de Gobierno ha nombrado este jueves al médico granadino Guillermo Antiñolo, director del Plan de Genética de Andalucía y de la Unidad de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y el actor, director y promotor teatral José Luis Gómez Hijos Predilectos de Andalucía en 2018, y ha reconocido con la Medalla de Andalucía al humorista recientemente fallecido Chiquito de la Calzada, la deportista Carolina Marín y la escritora, Elvira Roca, entre otros.

Antiñolo, que ya recibió en 2009 la Medalla de Andalucía, ha alcanzado algunos logros de gran importancia en el campo de la genética, como haber descubierto el gen que causa la ceguera hereditaria más común, o en medicina fetal, como la realización de operaciones de cirugía fetal abierta, o el nacimiento de niños libres de determinadas enfermedades genéticas hereditarias, que, además, pueden curar a sus hermanos.

Por su parte, José Luis Gómez (Huelva, 1940), asumió en 1978, tras pasar un tiempo formándose en Nueva York, la dirección del Centro Dramático Nacional, junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo, y dos años más tarde la del Teatro Español. Desde 1994, se ha concentrado en la concepción, gestión y dirección del Teatro de la Abadía, que se inauguró en 1995. Desde 2011 ocupa el sillón Z de la Real Academia Española en sustitución de otro dramaturgo, el fallecido Francisco Ayala.

Medallas de Andalucía

Por otro lado, el Gobierno andaluz también ha reconocido con la concesión de la Medalla de Andalucía a título póstumo al malagueño Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada, humorista, actor y cantaor, fallecido el 11 de noviembre de 2017, a los 85 años.

También le ha concedido la Medalla a la cantante gaditana María Rosa García, Niña Pastori, el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo, el actor sevillano Paco Tous, la triple campeona de Europa de bádminton y Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de 2016 Carolina Marín, la empresa Grupo Abades y el Plan Infoca, entre otros.

Igualmente, se le ha otorgado la Medalla de Andalucía a la piloto del Ejército del Aire almeriense Rosa María García-Galea, miembro de la Patrulla Águila desde 2017, al ingeniero y piloto sevillano José Luis de Augusto, que sobrevivió al accidente del A400M registrado en mayo de 2015, al empresario Miguel Rodríguez, presidente del Grupo Festina, a la historiadora malagueña Elvira Roca, a Pilar Palazón, presidenta de la asociación Amigos de los Íberos, a la Unidad de Producción Celular del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y a la empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez.

El acto de entrega de las Medallas de Andalucía y de reconocimiento a los Hijos Predilectos se celebrará el próximo miércoles, 28-F, en el Teatro de la Maestranza, bajo la presidencia de la máxima responsable del Gobierno andaluz, Susana Díaz.

Declaración institucional

El Consejo de Gobierno, reunido de manera extraordinaria, ha aprobado también este jueves una declaración institucional con motivo del 28-F, Día de Andalucía, en la que reivindica una nueva financiación autonómica. El portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, ha señalado que en el texto se apunta que "en el horizonte de este 2018 nos encontraremos con la conmemoración de las cuatro décadas de la aprobación de la Constitución de 1978" y que estos cuarenta años son "tiempo suficiente para evaluar los aciertos y errores de un texto legal que ha demostrado ser una extraordinaria herramienta para la mejora de las libertades y condiciones de vida de los ciudadanos".

Pero la defensa que el Gobierno andaluz hace del texto constitucional, que alumbró el actual Estado autonómico, no obstante, no implica que no considere necesaria "abordar con decisión su reforma, pero siempre bajo la premisa de preservar las fortalezas del edificio constitucional que tanto nos ha dado. Las amenazas hacia la integridad territorial de España como país", recoge la declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno, "no pueden ser excusa para una tentación recentralizadora en el que las comunidades autónomas queden relegadas a un segundo plano".

En la declaración institucional se apunta el papel desarrollado por Andalucía en la construcción del Estado autonómico y se defiende el papel que sigue jugando la comunidad en el conjunto de España. "Pero para que aprovechemos esta oportunidad se necesita el concurso de todos y un trato leal por parte del Gobierno de España. Andalucía ha aprovechado su estabilidad para crear riqueza y empleo, pero su crecimiento sigue lastrado por una financiación injunsta", cocnluye.