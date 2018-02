Oposición venezolana no participará en las elecciones presidenciales

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció hoy que no participará en las presidenciales del 22 de abril si no hay cambios en las condiciones electorales, aunque dejó la puerta abierta a concurrir si el Gobierno acepta las propuestas hechas en República Dominicana.



"No cuenten con la Unidad Democrática ni con el pueblo para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial", anunció el coordinador político de la MUD, Ángel Oropeza, en rueda de prensa.



Oropeza aseguró que esta decisión se tomó "en consenso" y por parte de "todos" los partidos que conforman la alianza antichavista.