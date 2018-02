El ex de Sonia Iglesias, investigado por delito de detención ilegal

El excompañero sentimental de Sonia Iglesias, desaparecida en 2010, es investigado por el mismo delito que le imputaron con anterioridad, el de detención ilegal, ha indicado su abogado, Jesús Santaló, en unas breves declaraciones a los medios antes de acceder a la Comisaría de Policía de Pontevedra.



Julio Araújo, expareja sentimental de Sonia Iglesias y padre de su hijo, llegó a declarar como investigado por la desaparición de esta joven en agosto de 2010, pero finalmente la justicia retiró la imputación y archivó el caso en abril de 2015 por falta de pruebas.



Su abogado ha manifestado que le ha "sorprendido un poco" la citación a declarar esta tarde en la comisaría de Pontevedra en calidad de investigado de su cliente, Julio Araújo, y de su hermano David Araújo.



Ha añadido que no dispone de información sobre las diligencias que se están llevando a cabo, y que el juzgado que instruye la causa ha declarado secreta, y no ha aclarado si su cliente declarará o se acogerá a su derecho a no hacerlo.



Julio Araújo será el primero en ser interrogado en sede policial, y a continuación será su hermano David, a quien representa otro abogado.