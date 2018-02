Méndez de Vigo defiende la actitud del Gobierno pese al fallo del TC

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido hoy la "actitud valiente" del Gobierno del PP al incluir en la Lomce la medida que obligaba a la Generalitat a costear la enseñanza en castellano de los alumnos y que acaba de anular el Tribunal Constitucional (TC).



Así lo ha defendido hoy durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados y en respuesta a una pregunta de Ciudadanos sobre cómo piensa el Gobierno garantizar que el castellano sea lengua vehicular junto al catalán a partir del curso 2018/2019 en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña.



El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha tachado de "parche vergonzante" esta medida que incluyó el exministro de Educación José Ignacio Wert en la Lomce y ha instado al Gobierno a cumplir la ley y las sentencias de los tribunales.



"Le parecerá bien o mal, pero fue una actitud valiente que tuvo el Gobierno para resolver un problema", ha aseverado Méndez de Vigo, que ha afeado la actitud de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y su ausencia de propuestas en la subcomisión del Pacto Educativo.



Por su parte, Girauta ha advertido al ministro de Educación de que sin la alta inspección lingüística y sin el castellano como lengua vehicular en toda España junto con las lenguas cooficiales no habrá un Pacto Nacional por la Educación.



En una intervención anterior, el diputado de Unidos Podemos Joan Mena ha defendido el modelo educativo catalán y se ha referido a la sentencia del TC. "Cualquiera diría que se ha quedado aturdido después del bofetón que le dio ayer el TC", ha señalado.



"Ya no es sólo la sociedad catalana, los sindicatos, las AMPA, ya no sólo el Congreso, es que ha sido su TC quien les ha sacado los colores y les ha dicho que dejen en paz nuestro modelo educativo", ha espetado Mena.



"Respetaremos y acataremos las sentencias" -ha asegurado Méndez de Vigo- que ha subrayado que "las sentencias hay que cumplirlas". "Ésta la cumpliremos, pero también tiene que cumplir la administración educativa aquellas sentencias que dicen que el castellano también es lengua vehicular y que debe ser enseñado en proporción razonable".



El ministro de Educación ha recordado que en Cataluña los tribunales han decido en numerosas sentencias, también del TC, que "al parecer hoy les gusta". "El TC es de todos y las sentencias valen todas siempre, y no se puede decir que nos gusta solamente cuando nos da la razón. Eso es la democracia, no sólo cuando les beneficia".



Fuentes de Moncloa han señalado a este respecto que "a nadie le gusta que el TC no le de la razón" y han indicado que hay que estudiar el fallo por los efectos que éste puede tener.



"Todos los listos que decían que el TC está a las órdenes del Gobierno ya se pueden poner un esparadrapo en la boca", han señalado.