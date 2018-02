Alonso pide al PNV "sensatez" en la ponencia de autogobierno

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al PNV "sensatez" en la ponencia de autogobierno porque su documento "desborda la legalidad y no tiene encaje constitucional". Por ello, ha llamado a evitar en Euskadi "un conflicto serio" como el de Cataluña porque, si se "quiebra" la estabilidad, también los jeltzales "tienen mucho que perder".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Alonso ha afirmado, en relación a los trabajos de la ponencia de autogobierno que se vuelve a reunir este miércoles, que el planteamiento que ha realizado el PNV "va más allá de la Constitución" y ha asegurado que, aunque respeta sus "ambiciones" y que pueda ser independentista, como Gobierno "tiene una responsabilidad" y debe estar "circunscrita al marco de la ley".

El líder de los populares vascos ha indicado que la "clave" es, si se van a forjar mayorías "distintas nuevas" para impulsar "lo que primeramente parecía una reforma del Estatuto y ahora es liquidar el Estatuto y sustituirlo por otra cosa". "Ahí está la clave, si vamos a deslizarnos otra vez por una política de frentes", ha señalado

En este sentido, ha destacado que, en la actualidad, hay un gobierno formado por PNV y PSE que ha ido recibiendo el apoyo del PP y "es la mayoría que existe ahora y es una mayoría transversal". "Aquí el paso complicado es que el PNV pueda llegar a algún tipo de asociación con la gente de EH Bildu para impulsar lo que sería un desbordamiento del marco constitucional, muy en la línea de lo que fue en su día el Plan Ibarretxe", ha añadido.

Alfonso Alonso, que ha preguntado al lehendakari, Iñigo Urkullu, por esta cuestión, ha afirmado que está viendo el "movimiento" de EH Bildu. "Te compro lo que presentes y te lo apoyo, y está ofreciendo la mayoría, pero es una mayoría para echarse al monte y pone en peligro la estabilidad que ahora es muy apreciada", ha agregado.

El presidente del PP vasco ha manifestado que, tras muchos años de violencia de ETA, es muy "necesario e importante" un tiempo de estabilidad y de "fortalecimiento del autogobierno". Por ello, cree que "quebrar eso es un grave riesgo". "Y todos tenemos mucho que perder, tiene mucho que perder Euskadi, pero tiene también mucho que perder el PNV", ha añadido.

Alonso ha afirmado que "se puede hablar de todo", pero el "punto de encuentro" de una nueva mayoría o de una mayoría alternativa es el derecho de autodeterminación", y eso llevaría a "una división social, a un conflicto con la legalidad institucional" y, por tanto, a un "enfrentamiento", lo que deriva en un "estancamiento" de la actuación política e institucional.

"PRUDENCIA Y SENSATEZ"

Además, ha destacado que hay un "precedente" que está en Cataluña y, por ello, ha pedido no dar los pasos que puedan llevar "a una situación que se pueda homologar porque es un grave riesgo para todos". Por tanto, ha recordado que ha pedido "prudencia y senstatez" porque "no tiene ecnaje constitucional".

"No planteemos lo que no es posible plantear, porque eso va a llevar a situaciones de enfrentamiento que no benefician a la inmensa mayoría, benefician a los que quieren la bronca, con conflicto y la división que ya sabemos quienes son. Son los de siempre, los de EH Bildu. Por lo tanto, pido al PNV que se mantenga en una posicion de sensatez.

Alonso ha recordado que en el último Euskobarómetro que el 77% de los vascos se declaraba satisfecho con el Estatuto, que es el que "ha posibilitado el mayor autogobierno del mundo".

El dirigente del PP vasco cree que el autogobierno vasco debe ser reformado y ha advertido de que se está produciendo "un centralismo" dentro del País Vasco, y "de facto y a través de leyes sectoriales", el Gobierno Vasco "va vaciando de competencias a las diputaciones forales".

RAÍZ FORAL

Por ello, ha defendido incidir "más en la raíz foral del autogobierno" y, en esa línea, va el planteamiento de su partido. "Yo no pienso que haya una necesidad para ese objetivo de introducir grandes pmodificiones en el Estatuto de Gernika. Tiene la virtualidad de que tuvo un apoyo superior al 90% y me parece muy difícil que ahora podamos hacer un texto que concite tanto apoyo entre los ciudadanos y los partidos. Me parece un riesgo sustuirlo por un elemento que va a tener menos apoyo", ha añadido.

A su juicio, hay que "valorar mucho si se hace ese viaje y para qué". Asimismo, ha indicado que la ponencia no ha sido capaz de decir "en qué no funciona el Estatuto".

"Puedo entender que hay carencias pero no nos ha dicho en qué no funciona o por qué es culpable de algo, solo nos dice que se quiere desbordar y que quiere llegar a una situación donde se cambia el sujeto jurídico y donde la soberanía no es ya la del pueblo español sino que hay un pueblo vasco dotado de soberanía, eso es el derecho de autodeterminación que lo llaman derecho de decisión", ha añadido. Eso, según ha subrayado Alonso, es lo que "ha llevado a un conflicto serio en Cataluña y no lo quiero para Euskadi".