Iceta: "El independentismo ha fracasado y se resiste a reconocerlo"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que el independentismo "ha fracasado y se resiste a reconocerlo, sólo ante el juez", y ha recordado que Anna Gabriel "acusaba a otros de no estar dispuestos a sacrificios personales y parece que ella tampoco demasiado a la hora de la verdad".



En declaraciones a RNE, Iceta se ha referido al hecho de que la exdiputada de la CUP haya decidido permanecer en Suiza y no comparecer ante el Tribunal Supremo: "En Cataluña, muchos recuerdan que Gabriel acusaba a otros de no estar dispuestos a sacrificios personales para el objetivo que perseguían, y parece que ella tampoco demasiado a la hora de la verdad", ha sugerido.



A su juicio, "el independentismo ha fracasado y se resiste a reconocerlo. Sólo lo hacen ante el juez, donde dicen que las cosas no eran como parecían, pero en cambio, públicamente, se pretende seguir con esa apariencia de un proceso en marcha".



El líder socialista ha advertido de que Carles Puigdemont "no está en condiciones de cumplir sus funciones desde Bruselas" y ha sido irónico sobre el hecho de que el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, se mostrara ayer convencido de que habrá un acuerdo con JxCat para encontrar una "solución original" para la investidura.



"Me genera preocupación y risa, porque una cosa original...", ha dicho Iceta, que ha opinado que "si hacen una performance en Bruselas, allá ellos. Pero pedimos que la gente sepa que Cataluña y sus instituciones se rigen por sus leyes".



Del mismo modo, ha considerado que una candidatura alternativa de Jordi Sànchez supondría entrar en un "bucle", al tener "limitada" su capacidad de actuar desde prisión.



Ha hecho un llamamiento a la mayoría independentista para que "cumplan sus obligaciones" y "formen cuanto antes Govern y nos ahorren muchos problemas", como las "actuaciones unilaterales" sobre el modelo de escuela catalana del Gobierno de España, al que ha acusado de actuar "apresuradamente a golpe de titular".



Sobre la falta de apoyo de la dirección del PSOE a Elena Valenciano para hacerse con la presidencia del grupo de los Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, Iceta ha elogiado a la eurodiputada, quien sería "desde luego una grandísima portavoz", pero ha recordado que posiblemente el partido "está haciendo un cálculo de preferir tener el portavoz del grupo en la próxima legislatura, porque la actual se está acabando".



Ha reconocido no haber escuchado aún la versión del himno nacional cantada por Marta Sánchez, pero se ha mostrado contrario a "ponerle letra": "No me metería en ese jardín. ¿Qué nos interesa de los símbolos? Que nos unan y nos sintamos representados todos. Y haciendo la letra de un himno ahora correríamos el riesgo de que haya gente a la que no le guste", ha sentenciado.