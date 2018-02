Mas considera que la declaración de independencia fue simbólica

Claro, es evidente buen amigo de pujoles. Lo que no es nada simbólico es la corrupción partidista en Cataluña con pujoles o cup y la falta de pagos al FISCO DE C'S. Aquí en España, país de muy listillos políticos?, el que no corre vuela?. Todos muy PPatriotas?. Todos muy PPatriotas y Monárquicos.. pero que los mantengan los más desfavorecidos españoles?, la clase paganini honesta trabajadora. La clase trabajadora que la habéis hecho más pobre en DESIGUALDAD SOCIAL PAGANDO MÁS IMPUESTOS QUE LOS RICOS Y SIN PODER LLEGAR A FIN DE MES CON FUERTE SUBIDA DE LUZ Y MANTENIENDO CON SUS HUMILDES BOLSILLOS A LA MISMA MONARQUÍA. LA MONARQUÍA QUE ELLOS LOS PPATRIOTAS SE EVADEN DE PAGAR :IMPUESTOS: EMPRENDIENDO SOCIEDADES EN PANAMÁ O CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES!.

