Abogado vinculado a Trump admite que mintió al FBI sobre Ucrania

El abogado Alex Van Der Zwaan se declaró hoy culpable de haber mentido al FBI sobre los contactos que mantuvo con miembros de la campaña electoral del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con un informe que elaboró acerca de la ex primera ministra ucraniana Yulia Timoshenko.



Van Der Zwaan, holandés de 33 años, compareció hoy ante la jueza Amy Berman Jackson, de la Corte del Distrito de Columbia, y se declaró culpable de haber hecho "declaraciones falsas" cuando fue interrogado el 3 de noviembre de 2017 por el FBI y el equipo del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la trama rusa.



"¿Cómo se declara?", preguntó la jueza Jackson, a lo que Van Der Zwaan, con la mano derecha alzada, respondió: "culpable".



El acusado admitió haber mentido al FBI sobre sus contactos con Rick Gates, el que fuera "número dos" de la campaña de Trump, y que trabajó junto al exjefe de campaña del magnate Paul Manafort para el ex presidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), vinculado a Rusia y rival político de Timoshenko.



Van Der Zwaan admitió haber elaborado para el Ministerio de Justicia de Ucrania en 2012, bajo el Gobierno de Yanukóvich, un informe sobre la "legitimidad" de los procesos legales contra Timoshenko, condenada en 2011 a siete años de prisión por abuso de poder y corrupción aunque salió de prisión en 2014.



El informe, publicado en diciembre de 2012, fue elaborado para dar seguimiento a las "preocupaciones graves" que habían expresado Gobierno occidentales, incluido EEUU, sobre el juicio contra Timoshenko, quien siempre calificó su caso de persecución política.



Según el representante de la fiscalía especial, Van Der Zwaan filtró ese informe a Gates y también le entregó un resumen con "los puntos clave" sobre cómo hablar públicamente de ese escrito.



Justo después de la publicación del informe, la organización Freedom House, que defiende la democracia en el mundo, criticó ese documento y consideró "totalmente desconcertantes" sus conclusiones.



Asimismo, durante la audiencia, el representante de la fiscalía especial aseguró que el acusado hizo declaraciones "intencionadamente falsas" al FBI y a la oficina de Mueller cuando fue interrogado el 3 de noviembre de 2017, y que mintió sobre los contactos con Gates acerca del informe sobre Timoshenko.



En concreto, Van Der Zwaan no desveló al FBI que la última vez que se había comunicado con Gates por teléfono fue en agosto de 2016 y tampoco dijo que se vieron en persona por última vez en 2014.



Además, en la audiencia, el acusado reconoció haber usado aplicaciones de mensajería cifradas, que impiden que las comunicaciones sean rastreadas, para contactar con Gates y con otro individuo, cuya identidad se desconoce y que las partes han identificado como "persona A".



Van Der Zwaan está acusado de un solo delito, mentir al FBI, que está penado con una pena máxima de 5 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.



La jueza advirtió hoy al acusado, nacido en Bélgica pero con nacionalidad holandesa, de que si es condenado será deportado al ser un ciudadano no estadounidense.



El acusado tuvo que entregar su pasaporte al FBI y, mientras dura el proceso, tiene prohibido salir de Washington y deberá notificar a la jueza si viaja a Nueva York.



Van Der Zwaan trabajó para la sede en Londres del prestigioso despacho de abogados neoyorquino Skadden Arps, descrito por Forbes como "el más poderoso de Wall Street", y es yerno de German Khan, un poderoso empresario nacido en Ucrania y que posee Alfa Group, el fondo de inversión más grande en Rusia.



La defensa de Van Der Zwaan pidió hoy a la jueza que celebre un juicio rápido para volver cuanto antes a Londres, donde vive su esposa, Eva Khan, que afronta "un embarazo difícil".



Con Van Der Zwaan ya son 19 las personas contra las que ha presentado cargos el fiscal especial Robert Mueller, que investiga los posibles vínculos entre miembros de la campaña de Trump y el Gobierno ruso, al que las agencias de inteligencia de EEUU acusan de interferir en las elecciones de 2016.



Mueller ha acusado de diversos delitos a 13 ciudadanos rusos, tres compañías rusas y un hombre identificado como Richard Pinedo, que la semana pasada se declaró culpable de delitos de fraude.



El fiscal especial también ha imputado a cuatro personas relacionadas con el actual mandatario: Rick Gates; Paul Manafort; su exasesor de seguridad en la Casa Blanca Michael Flynn, y otro exasesor, George Papadopoulos, que trabajó para el magnate durante las elecciones.