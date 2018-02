Gobierno saudí anima a las empresas españolas a invertir

El gobierno de Arabia Saudí ha animado a las empresas españolas a invertir en los sectores del país que están siendo liberalizados como parte del gigantesco programa de modernización de la economía.



"Queremos ver empresas españolas en lo alto de la lista, porque hay enormes oportunidades", aseguró Ibrahim A. Al-Omar, máximo responsable de la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudí (SAGIA) con motivo de una visita de un grupo de periodistas españoles.



Grandes empresas españolas del sector del transporte operan ya en el país, en proyectos estratégicos como el tren de alta velocidad a las ciudades santas de Medina y La Meca, o el metro de Riad.



Pero, según Al Omar, "hay un enorme potencial" aparte del transporte.



"Hay empresas españolas muy fuertes en sectores que no estaban abiertos antes: el entretenimiento, por ejemplo; o el turismo, donde España es una potencia; o las energías renovables, algo nuevo para nosotros donde hemos empezado este año", afirmó.



En lo que respecta a las energías renovables, Riad ha concedido ya dos contratos y este año va a conceder otros dos más.



"Queremos alcanzar una capacidad de 9,5 gigavatios para 2023", indicó Al Omar.



SAGIA es el organismo estatal encargado de aplicar la denominada "Visión 2030", el ambicioso plan de desarrollo económico, social y tecnológico lanzado en 2016 para reducir la dependencia del petróleo y promover las inversiones extranjeras en Arabia Saudí.



"Las inversiones son un ingrediente esencial de nuestra visión, pero no sólo, también hay un componente social", puntualizó el gobernador de SAGIA.



En el último año y medio, se han emprendido más reformas en el reino que en los últimos veinte años.



Entre los objetivos concretos del plan figuran el incremento de las inversiones extranjeras directas hasta el 5,7% del PIB; el aumento de la participación del sector privado en el PIB desde el 40% actual hasta el 65%; y el impulso a la participación de la mujer en la fuerza laboral tanto en el sector público como privado.



En total, las autoridades se han fijado 96 objetivos estratégicos divididos en 12 programas, todos los cuales rinden cuentas a CEDA, el Consejo de asuntos económicos y de desarrollo presidido por el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, gran impulsor de las reformas.



En el ámbito de la participación femenina, por ejemplo, el número de mujeres trabajadoras ha aumentado un 130% en cuatro años, y la proporción de mujeres dentro de la fuerza laboral supera ya el 20%, cuando en 2012 era apenas del 11%.



Al Omar destacó que una parte del esfuerzo de inversión se hará a través de privatizaciones. Diez sectores en total van a ser liberalizados.



Partiendo de la exitosa liberalización de las telecomunicaciones iniciada hace 18 años, el Gobierno saudí se plantea replicar el modelo en el resto de sectores y reducir el papel gubernamental en ellos al de mero regulador.



En SAGIA, "somos proactivos, no esperamos a que las empresas vengan, recolectamos en el mercado gran cantidad de información sobre ellas", aseguró Al Omar.



"Trabajamos con el inversor cuando está aquí para asegurarnos de que su experiencia es exitosa, y no nos paramos cuando el inversor ha comenzado ya a operar, sino que lo acompañamos en la aplicación de su plan de negocio", explicó.



Otro campo de acción de SAGIA es la mejora del entorno de negocios. "Tenemos el objetivo de alcanzar el puesto 20 en el año 2020 como mejor destino para hacer negocios", recordó.



"Hemos identificado 297 reformas necesarias para alcanzar ese objetivo, y podemos decir que hemos completado ya el 45% de las reformas".



Una de ellas, muy tangible, es la posibilidad de obtener un visado de negocios en sólo 24 horas.