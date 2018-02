El Gobierno ofrece una "miseria" a policías y guardias civiles

La misma miseria de todos los años de subida de las pensiones de solo un 0'25. Sin olvidar las miserias de salarios de empleo precario. Que es culpable la clase política, pues no hay digna oposición ninguna en España. Ahora vendrán las Elecciones Municipales y Autonómicas, vendrán todos una vez más con sus falsas promesas.

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.