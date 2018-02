Catalá califica de "gravísima irresponsabilidad" la huida de Gabriel

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado de "gravísima irresponsabilidad" que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel se haya marchado a Ginebra (Suiza) este fin de semana y no tenga intención de acudir a declarar este miércoles ante el Tribunal Supremo, donde está citada a declarar como investigada en la causa que instruye el magistrado Pablo Llarena por el proceso independentista.

Catalá, que ha asistido esta mañana a un desayuno informativo con el alcalde de León, Antonio Silván, organizado por Nueva Economía Fórum, ha afirmado al concluir el acto que la decisión de Gabriel de no presentarse ante el Supremo da a los ciudadanos "un ejemplo profundamente antidemocrático". Además, Catalá ha agregado que se trata de una "gravísima irresponsabilidad" dado que es una responsable pública y, como tal, debe dar "una ejemplaridad adicional".

El titular de Justicia ha hecho estas declaraciones después de conocerse esta mañana que la exdiputada de la formación independentista y anticapitalista no irá a Madrid este miércoles porque, según ella, no tendría "un juicio justo". "He buscado un país que pueda proteger mis derechos", ha afirmado Gabriel en una entrevista publicada este martes en el periódico suizo 'Le Temps'.

Imita así la estrategia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y de los exconsejeros que lo acompañaron a Bruselas días después de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

SUSTITUTO DE DE GUINDOS, DECISIÓN DE PRESIDENTE

Por otro lado, Catalá se ha referido a la designación del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, como vicepresidente del Banco Central Europeo, y ha rechazado aventurar un candidato a sustituirlo al frente de la cartera que hasta ahora dirigía. "Esa es una decisión que le corresponde al presidente del Gobierno", ha sentenciado.