Luis de Guindos dimitirá "en los próximos días" para marcharse al BCE

Muy contento de que España haya vuelto a conseguir ese puesto en el Banco Central Europeo

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró hoy que presentará su dimisión de este cargo "en los próximos días", después de que los titulares de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) votaran a favor de que ocupe el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).



"En los próximos días yo presentaré ya mi dimisión. Será una cuestión de días", afirmó el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas durante la reunión del Eurogrupo.



Preguntado por quién será su sustituto en el Gobierno, Guindos declaró que no puede decir "nada" al respecto y sugirió a los medios de comunicación que formulasen esa misma cuestión al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.



"Seguro que el presidente del Gobierno hará una muy buena elección", resaltó, para a continuación añadir que Rajoy "no necesita ningún tipo de asesoramiento" para elegir un nuevo titular económico.



También subrayó que la vuelta de España al Comité Ejecutivo del BCE supone "un cierto reconocimiento" y recalcó que cuando se perdió la vicepresidencia de esa institución en el año 2012, con Guindos ya como titular de la cartera de Economía, "la situación era muy diferente".



"La reputación de España estaba en otro entorno y ahora crecemos, superávit de cuenta corriente, mañana verán ustedes los datos de comercio exterior, inflación reducida, creación de empleo y creo que España, desde ese puto de vista, ha recuperado muchísimo prestigio en los entornos comunitarios", comentó.



Asimismo, aseguró que el cargo que ocupará a partir del 1 de junio, en sustitución del portugués Vítor Constâncio, es "importante", pues, tal y como explicó, el BCE es "la institución más importante dentro de la Unión Monetaria".



"Por lo tanto, muy contento de que España haya vuelto a conseguir ese puesto en el Banco Central Europeo, como siempre les dije, y estoy convencido de que intentaremos hacerlo lo mejor posible", dijo.



Luis de Guindos quiso, igualmente, agradecer el apoyo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "sin su apoyo esto no hubiera sido posible", declaró.