Mas asegura que la DUI fue simbólica y no hubo comité estratégico

El expresidente de la Generalitat y expresidente del PDeCAT Artur Mas ha asegurado hoy ante el juez que la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada por el Parlamento de Cataluña "fue simbólica" y que no hubo ningún comité estratégico para el "próces" solo reuniones "políticas".



Según ha manifestado a los periodistas, tras su declaración hoy ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Mas ha intentado explicar "la verdad de las cosas", que es que hubo un referéndum "real", pero que la declaración de independencia "tuvo un valor meramente simbólico" y "parlamentario".



Mas ha expresado su satisfacción por quedar en libertad, pero también que está "muy triste" por las otras personas que continúan en la cárcel y las que están fuera del país y "no pueden volver a riesgo de entrar en prisión", lo que no le permite celebrar más su salida tras declarar.



Ha asegurado que no tenido que retractarse de nada y que sigue defendiendo la soberanía de Cataluña y el derecho a decidir del pueblo catalán "incluso la independencia", entendida como un futuro Estado catalán "en el marco europeo".



También ha explicado ante el juez, durante su declaración de más de tres horas, que el proceso soberanista tiene la raíz en el pueblo catalán y "eso hay que tenerlo en cuenta", ha apostillado, porque las instituciones catalanas solo han intentado "acompañar" este proceso popular hacia la soberanía.



En este sentido, ha destacado que hubo una voluntad de entendimiento y negociación con el Estado español, que no encontró contrapartida ante la "negativa" del Gobierno central.



El expresidente catalán ha negado ante el juez que existiese un comité estratégico para el proceso soberanista, algo que ha afirmado "del derecho y del revés".



"Se nos convocaba a una serie de reuniones, muchas veces informales, con personas variables en las que se hablaba de política pero ¿si no hablamos de política los políticos de que vamos a hablar?", ha cuestionado.



Ha recordado que se trataba de personas "elegidas por el pueblo" con un mandato electoral y político que tenían que intentar cumplir y eso exigía diálogo entre ellos. "Mal iríamos si los políticos no se vieran para ver estrategias e implementar el resultado de las elecciones", ha concluido.



Mas ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras declarar durante tres horas ante el juez que le investiga por un posible delito de rebelión.