Rajoy felicita a Marta Sánchez por poner letra al himno de España

S@. Marta respeto su decisión y pasión e ilusión de la letra al Himno de España. A muchísimos españoles que perdieron poder adquisitivo con los salarios de empleos pprecarios y pensiones indignas sin poder llegar a fin de mes viudas y pensionistas y, con una subida todos los años de las indignas pensiones de tan solo un 0'25 euros. Cuando en otros países de la CE por poner un ejemplo (ALEMANIA) la subida a los pensionistas es de un 7% euros todos los años para poder vivir con dignidad pensionistas y poder llegar a fin de mes con toda la dignidad del ser humano y, con la fuerte subida de luz en el País de la Pobreza Energética y más del impuesto al sol!. Me alegro que Vd. Sra. Marta Sánchez le represente el Himno de España, a millones de españoles seguro que no les representan y, las corrupciones endémicas y sistemáticas de algunos partidos mucho menos..

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.