Netanyahu califica a Irán como "la mayor amenaza del mundo"

El presidente israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió hoy del riesgo de tratar de apaciguar a Irán, un régimen que, a su juicio, sigue tratando de adquirir capacidades nucleares y cambiar el "statu quo" en Oriente Medio.



Netanyahu hizo estas declaraciones al intervenir en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), foro clave en la agenda de la política internacional, donde dijo asimismo que la actitud de Teherán está acercando a Israel al mundo árabe.



Irán es "la mayor amenaza para el mundo, no sólo para Israel y Oriente Medio" y, una vez que tenga un arma nuclear, será más difícil detenerlo, avisó.



El acuerdo para parar el programa nuclear iraní -suscrito por los cinco países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania y la UE además de Teherán- es, en su opinión, una estrategia de "apaciguamiento" que sólo acerca el conflicto.



El primer ministro israelí comparó este acuerdo con el que firmaron algunas potencias europeas con Hitler en Múnich en 1938 y que no evitó la II Guerra Mundial.



"Pido no repetir los errores del pasado. El apaciguamiento nunca funciona", señaló.



Desdeñó además los controles del acuerdo nuclear y dijo que lo más importante es un "cambio de actitud" en Irán.



Netanyahu consideró asimismo que la posición iraní tiene una "consecuencia positiva": que "árabes e israelíes" están "más juntos que nunca", algo que puede traer "unidad" a la región y, quizá, a largo plazo, la "paz" entre israelíes y palestinos.



"Los árabes reconocen que Israel no es su enemigo, sino su aliado", apuntó.



Además, aseguró que no permitirá que Irán establezca un pasillo de su influencia entre el mar Caspio y el Mediterráneo: "Israel tiene sus líneas rojas" e "Irán trata de cruzar esas líneas rojas".



"Actuaremos sin dudar para defendernos", subrayó Netanyahu, quien se refirió tanto a Irán como a sus "adláteres" y mostró un supuesto fragmento del dron presuntamente iraní que Israel abatió hace pocos días en su territorio.



"No pongan a prueba la resolución de Israel", apostilló para pedir que se actúe "con decisión" para "parar a este régimen peligroso".



Teherán, argumentó, desea tener "presencia militar permanente" con bases navales y aéreas en Siria desde la que "atacar" a Israel, lo que cambiaría "las reglas" y equilibrios en la región.



"Si (el presidente sirio Bachar al) Asad invita a Irán militarmente, obviamente nos está retando a cambiar nuestra posición. Es cuestión de Irán y Asad", advirtió.



"Irán está tratando de cambiar el 'statu quo' en Líbano y Siria. Si no lo cambian, la paz se mantendrá, al menos la no beligerancia", consideró Netanyahu.



La MSC ha contado esta edición entre sus ponentes con el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, H.R. McMaster, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, el canciller austríaco, Sebastian Kurz, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, y la primera ministra británica, Theresa May.