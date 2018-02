Protesta en Palma contra la exigencia del catalán en la sanidad

Unas 2.500 personas se han manifestado hoy por las calles del centro de Palma para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Govern balear para exigir el conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas.



La marcha ha sido organizada por la plataforma ciudadana "Mos Movem, En Marcha, Let's go" y el lema era "Los idiomas no salvan vidas-Por una sanidad sin fronteras lingüísticas".



La protesta la han encabezado las líderes de este movimiento, las empresarias Úrsula Mascaró y Manuela Cañadas y el coordinador de la entidad, Joan Pons, que han defendido que el catalán sea un mérito pero no un requisito en la carrera profesional.



A la manifestación han acudido los presidentes del PP y Ciudadanos (Cs) de Baleares, Biel Company y Xavier Pericay, de Actúa Baleares, Jorge Campos, y miembros de los sindicatos CSI-CSIF y del Simebal, el Sindicato Médico de Baleares.



El futuro decreto contempla que los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería el nivel A2 (básico).



Los que ganen una plaza en las oposiciones sin tener de partida esos grados de conocimiento tendrán dos años para alcanzarlos; si no lo hacen, tendrán restringidos los traslados, la promoción interna y el acceso a la carrera profesional, lo que supone el acceso a pluses económicos.