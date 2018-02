Báñez afirma que la recuperación económica es "muy sólida"

Es sólida la recuperación económica dice,cuando va a repercutir a aumentar los salarios,y recuperar el poder adquisitivo de los funcionarios y pensionistas,para eso no hay recuperación económica muy sólida, recuperación económica muy fuerte para los sueldos de los políticos.

