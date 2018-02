Juncker propone mayoría cualificada para la política exterior de UE

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, propuso hoy que las posiciones de la UE en política exterior puedan fijarse en el futuro por mayorías cualificadas, y no por consenso como hasta ahora.



Juncker hizo estas declaraciones al intervenir en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), un foro clave sobre política internacional, en el que desde ayer y hasta el domingo se analizan conflictos como los de Siria, Yemen y Ucrania, así como la crisis nuclear coreana.



El presidente de la CE indicó que la búsqueda del consenso imposibilita a la UE tomar posiciones en asuntos internacionales y que esos procesos de decisión deben "simplificarse" en pos de la "efectividad" y la "capacidad de actuación".



Los disensos son obvios en el tratamiento de China y en los conflictos en el mar del sur de China, pero en el pasado también han dificultado cuestiones como la imposición o mantenimiento de sanciones.



"Ahora nos estamos capacitados para actuar en política exterior", aseguró.



Juncker indicó que para dar este paso no sería necesario cambiar los tratados, por ser complicado, sino simplemente aplicar el artículo 31.3 del Tratado de Lisboa, que dice que el Consejo Europeo puede determinar qué asuntos se deciden por unanimidad y cuáles por mayoría cualificada.



Las palabras del presidente de la CE van en la línea de lo que apuntó ayer la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, que denunció "la tiranía de la unanimidad" en la UE, y de la propuesta de la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, que apostó por una Cooperación Reforzada Permanente (PESCO) para política exterior.



La integración de la Defensa en la UE también debe contribuir a hacer "más eficiente", a "mejorar" y a "simplificar" el proceso de aprovisionamiento militar de los estados miembros.



Con respecto a los avances en la integración europea de la defensa, aseguró no entender por qué durante años EEUU ha instado a sus socios a hacer más en el ámbito militar y ahora, cuando la UE, camina en ese sentido, dudan de sus objetivos.



"Nos queremos emancipar. Pero no nos queremos emancipar contra la OTAN o contra EEUU", explicó Juncker, que dijo que la actividad de la UE en este ámbito sería "complementaria" a la acción de la OTAN.



La MSC cuenta hoy entre sus ponentes el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Herbert Raymond McMaster, la primera ministra británica, Theresa May, y el primer ministro francés, Édouard Philippe.