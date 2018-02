Echenique acusa al PP de "echar gasolina" al conflicto catalán

¡¡Cojones!!, ....¿que no hay problema con el idioma en Cataluña?,....intente Vd. que su hij@ sea educado en español y en catalán, o publicitar su negocio solo en español y verá Vd. que "gracioso" lo que le sucedería. Para Vd. y para otros cuantos, los Sres. políticos catalanes pueden hacer lo que les venga en ganas, incluso saltarse las Leyes a la torera,......pero eso si,....en cuanto se les lleva la contraria se hacen los víctimas,.....y desgraciadamente, los que intentais sacar votos como sea, les dais la razón, aunque la cosa este clarísima y aunque no cumplan las Leyes. .

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.