"Cifuentes se convierte en las manos, los oídos y voz de González"

A cualquier español roba gallinas, desesperados la gran mayoría para comer. Le echan el Juez la pena más gorda, por nada está penando en prisión 10 años y por robar a Bancos 15 o 20 años. Al parecer cuando supuestamente prevarican el dinero público de todos los españoles, es todo una pantomima, parece todo teatro, parecen como los niños en el cole, echando culpas unos a tros. Mientras tanto, éstos políticos que se acusan mutuamente, y no se aclara nada con tanta comedia?. Siguen recortando en derechos a los españoles, siguen recortando la Sanidad, Educación, Sigue peor la Pobreza Energética con la fuerte subida descomunal de la luz. Siguen muriendo los mayores desatendidos sin ninguna Ley de DEPENDENCIA guardada en un Cajón y, aprobada en 2.009 por el Señor Expresidente del PSOE Sr. Rodríguez Zapatero. Quiere decir que los españoles pagan la clase trabajadora los "platos rotos" . La clase trabajadora hoy no puede llegar a fin de mes y, menos aún los pensionistas y los españoles todo

Aprobada por el ExPresidente del PSOE D. José Luís Rodríguez Zapatero. Ley de Dependencia guardada en un Cajón y aprobada por éste Expresidente desde 2.009. En suma quien paga los platos rotos son todos los españoles de clase trabajadora y viudas y pensionistas, que muy difícilmente pueden llegar con dignidad a fin de mes con esa desvergüenza política de subida de pensiones de solo in 0'25 de subida, ni para comprar una barra de pan. Esa subida se la entregaba yo en mano a estos políticos para que ellos coman, a todos esos políticos que se acusan mutuamente ante los Medios de Comunicación y que están seguidos en las salas de vistas ante el Juez, a ver si pueden comer y llegar a fin de mes y, mas pagar la subida descomunal de la Luz otro derecho tan básico como tenar una digna Sanidad digna, a ver si pueden comer y pagar la luz toda esta clase política con solo una subida de 0'25. Esto es todo una desvergüenza política, pues es producto de las políticas de extrema derecha del PP y,

Unos a tros se acusan mutuamente. Son dicen injurias y calumnias. Parecen peor que niños de Colegios, qué siempre se echan las culpas mutuamente al igual que hace la clase política española estos días. Lo cierto es que un español lo hace menos aún tal vez algunos desesperados por comer, la Justicia es fuerte con los que lo hace por mucho menos. Aquí desaparecen millones de euros, y ellos testifican por el morro ante el Juez que tienen millones de euros en cuentas en Suiza y, no pasa nada. Mientras esto sucede en la clase política desde que ésta democracia gobernaba con mayoría y a espaldas del pueblo, como se ve sirviéndose y lucrandose de los despachos públicos. Los Españoles son mucho más pobres, siguen siendo recortados en derechos, Sanidad, Educación, Ley de Dependencia inexistentes en toda España, nuestros mayores siguen muriendo en pasillos de los Hospitales por falta de asistencia, en los mismos pasillos, siguen muriendo sin ayudas sociales públicas o esa Ley de Dependencia, a

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.