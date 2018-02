Cifuentes presenta querella contra Granados por injurias y calumnias

Según el señor Correa y señor Púnico. Siempre manifiestan ante los Medios de Comunicación; no están todos los que son. Y ambos están señalando supuestamente con nombres y apellidos, al igual que hace el gran personaje del extesorero del PP ese señor qué cuando le pregunta por su oficio el señor " Juez" se limita a contestar: mi oficio como se puede apreciar es compareciente en los "Juzgados" todos los días. Pues bien éste señor deja de mentiroso bien claro ante los medios al señor que niega que tuvo contacto con la Gurtel. Al parecer no es así como insinúa el extesorero sin ningún oficio, tan solo el de comparecer ante los Juzgados todos los días. Pues éste señor extesorero del PP aclara y vuelve a testificar a la salida de los Juzgados ante el acoso de los "Medios": yo mismo le entregaba buenos sobres de dinero en mano..

