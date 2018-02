La Eurocámara cree que Lane fue "más convincente" que de Guindos

La Comisión de Economía de la Eurocámara cree que el candidato irlandés a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, fue "más convincente" que el ministro español de Economía, Luis de Guindos, hacia quien algunos grupos parlamentarios tienen reservas, indicó hoy su presidente.



"Ambos candidatos hicieron una buena presentación. La mayoría de grupos políticos consideró el desempeño del gobernador Lane más convincente. Algunos grupos expresaron reservas ante el nombramiento del ministro de Guindos", dijo el líder de la comisión, Roberto Gualtieri, en un comunicado.



Los eurodiputados de la comisión se reunieron este miércoles a puerta cerrada con el gobernador del banco central irlandés y el ministro español, a quienes interrogaron de cara al nombramiento de uno de ellos el próximo lunes por parte del Eurogrupo.



La comisión señaló además que la celebración de una audiencia de ambos candidatos por parte del Consejo "sería un valor añadido al procedimiento".



La Eurocámara, cuya opinión no es vinculante, lamentó una vez más que los países no hayan presentado candidatos mujeres para el puesto y reiteró su petición para tener "una representación con mayor equilibrio de género en el BCE".



Gualtieri informó de este veredicto al presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, y al del consejo de ministros de Economía de los Veintiocho (Ecofin), el ministro de Finanzas de Bulgaria, Vladislav Goranov.



Durante su comparecencia este miércoles en la Eurocámara, de Guindos esgrimió la mejora de la economía española lograda durante su mandato como aval para ir a Fráncfort y defendió que el hecho de que haya formado parte de un Gobierno "no supone menoscabo alguno de la defensa de la independencia de las autoridades monetarias".



"Creo que puedo aportar fundamentalmente seis años de experiencia, lógicamente en momentos muy difíciles, un saneamiento sin precedentes de un sistema bancario y lógicamente mi apoyo incondicional al mandato que tiene el Banco Central Europeo", dijo.



El Eurogrupo elegirá a un candidato el día 19 por mayoría cualificada (al menos 14 países de los 19 de la eurozona) y el día 20 los ministros de Economía y Finanzas de toda la UE (Ecofin) harán la designación formal.



El Gobierno español asegura que tiene garantizados los apoyos necesarios para la elección del ministro, a quien por el momento han mostrado su respaldo públicamente los Ejecutivos de Portugal, Eslovaquia y Malta.



La Eurocámara tendrá después una nueva audiencia, esta vez pública, con el elegido, prevista para el 26 de febrero, y emitirá un informe sobre el mismo que será votado en pleno.



El consejo de Gobierno del BCE dará también su opinión, aunque ninguno de los dos veredictos es vinculante.



Por último, la decisión se llevará a la cumbre de líderes de los Veintiocho del 22 y 23 de marzo, dónde tendrán que dar el visto bueno definitivo.