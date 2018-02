PSOE y Unidos Podemos acusan a PP y Cs de la "parálisis" parlamentaria

El PSOE tiene lo que se merece. No sólo hay "paralisis" parlamentaria en Madrid sino que España ahora mismo está en desgobierno. España ahora mismo es una absoluta anarquía, no sólo en la Línea la " Atunara" es por toda las playas y costas de Andalucía dónde la anarquía es palpable con el narcotráfico, es la ley del más fuerte en Andalucía y en toda España es el Gobierno de absoluta anarquía, la anarquía a la que condujo el pacto "tripartito" : PP, PSOE, C'S. Los Españoles al votar a los que dieron la espalda a sus electores han sido traicionado políticamente, pues formaron el pacto tripartito con el PP. Apoyaron con sus votos el mismo Gobierno anárquico y presuntamente corrupto del PP nada transparente y con todo el país paralizado un País una España "anárquica" al igual que la "parálisis" parlamentaria.

