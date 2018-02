Rivera advierte a PP "nunca nos casamos" y pide se ponga las pilas

La parálisis interna del PP no puede afectar a los españoles

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy al PP que "nunca nos casamos", le ha pedido que "se ponga las pilas y gobierne", y ha afirmado que tendrá el apoyo de su formación si cumple con los acuerdos del pacto de investidura.



El líder de Ciudadanos, en declaraciones a Telecinco, ha dicho sobre el distanciamiento entre su partido y los populares que no se trata de un "divorcio", porque "nunca nos casamos", y ha denunciado que el PP no está ejecutando los acuerdos de investidura y "cuando uno incumple se queda solo".



Ha reiterado que el "follón interno" y los casos de corrupción hacen que el PP se esté descomponiendo y ha indicado que su formación "va a aguantar su embestida".



"La parálisis interna del PP no puede afectar a los españoles", ha asegurado Rivera, quien ha pedido unos presupuestos generales, aunque ha advertido que "basta ya" de pactar con nacionalistas.



En este sentido ha reiterado que si el PP cumple con los acuerdos de investidura contará con el apoyo de Ciudadanos, y ha pedido al PSOE que se implique.



"Hay que hablar más de España y poner sobre la mesa la agenda social y política", ha remarcado Rivera, quien ha declarado sobre su acercamiento a Podemos que su formación no tiene "complejos" para llegar a acuerdos con todos los grupos.



Sobre la financiación de Ciudadanos y el Tribunal de Cuentas, Rivera ha dicho este asunto no tiene nada que ver con la corrupción y ha declarado que las cuentas del PP si que están en los juzgados.