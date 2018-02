Defensa antiaérea siria repele un dron israelí

La Defensa antiaérea siria repelió anoche un dron israelí que había violado el espacio aéreo del país árabe y le obligó a retroceder, informó la agencia de noticias oficial SANA.



El avión no tripulado entró en la provincia de Al Quneitra, en el sur de Siria y fronteriza con los Altos del Golán ocupados por Israel.



Ante esta violación, la defensa antiaérea siria respondió y forzó al dron a regresar a Israel, dijo la agencia.



Ayer el Gobierno sirio advirtió a Israel de que abatirá cualquier avión que ataque su territorio después del derribo de un cazabombardero israelí por parte de las defensas antiaéreas sirias el pasado fin de semana.



"Defendimos Siria, derribamos un avión israelí y derribaremos cualquier avión que ataque Siria. Esto no es una mera amenaza", avisó el viceministro sirio de Asuntos Exteriores, Faisal Miqdad, en declaraciones a la prensa en Damasco.



El incidente de anoche se produce después de que el pasado fin de semana hubiera una escalada de tensión entre Siria e Israel.



De acuerdo a la versión israelí, un dron de Irán, aliado del Gobierno de Damasco, entró el sábado desde Siria en su espacio aéreo, ante lo que la aviación israelí respondió con un bombardeo contra infraestructuras supuestamente iraníes desde las que se controlaba el avión no tripulado en el territorio sirio.



Las baterías antiaéreas sirias dispararon contra la aviación israelí, lo que causó la caída de un F-16 que "probablemente" fue alcanzado por los misiles sirios, indicó en su día el portavoz militar israelí, Jonathan Conricus.



La caída del caza hizo que Israel bombardeara doce objetivos en los alrededores de Damasco, que identificó como iraníes y sirios, destruyendo ocho blancos de la Cuarta División de las Fuerzas Armadas de Siria, de acuerdo a Israel.



La ONU y varias potencias internacionales han alertado del riesgo de que la guerra en Siria desemboque en un conflicto regional tras los últimos choques en los que se han visto implicados distintos países, incluidos Turquía, Israel e Irán.