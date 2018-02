Santamaría apela a la responsabilidad para que avance la legislatura

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apelado hoy a la responsabilidad de Ciudadanos para que la legislatura siga avanzando y se adopten medidas, como los presupuestos generales del Estado, en beneficio de toda la sociedad.



Sáenz de Santamaría se ha referido a la relación entre el Ejecutivo y el partido de Albert Rivera en declaraciones a los periodistas tras inaugurar una jornada sobre la desinformación en la era digital.



Ante la actitud de Ciudadanos, la vicepresidenta ha subrayado que Gobierno y partidos tienen una responsabilidad con la sociedad.



"Llevamos un año y dos meses de gobierno, y plantearse cualquier otra cosa que no sea seguir avanzando y construyendo, es algo que los ciudadanos no van a entender", ha subrayado.



Por ello, ha precisado que, más allá de los discursos de cada uno, hay que atender a la realidad.



"Y en esa realidad todos tenemos una responsabilidad. Por supuesto el Gobierno, el que más, pero también -ha apostillado- las Cortes Generales, donde cada uno tiene que responder a esos ciudadanos que le han votado".



Al preguntarle si calificaría la relación con Ciudadanos de fría o congelada, ha contestado: "Temperatura ambiente. A seguir trabajando".



A la responsabilidad de todos ha apelado también para que España tenga presupuestos generales y mantenga su estabilidad.



"Espero que todos los partidos tomen las decisiones en beneficio de esa estabilidad en un momento en el que la recuperación económica y social está llegando al país y conviene mantenerla", ha añadido.



La vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno tiene intención de seguir hablando con los partidos para sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos.



Pero ha precisado que, si no es posible, ha de plantearse cómo evitar que "las decisiones políticas de algunos no acaben perjudicando a todos".