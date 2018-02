El presunto asesino de La Viñuela tenía 7 denuncias de dos mujeres

Vaya Justicia impresentable nada ejemplar, nada protectora de los derechos de la mujer, del derecho a su integridad física. D.E.P. La tercera mujer víctima de la violencia machista en España. Justicia Machista!. Hasta ahora no hay ningún hombre protegido por la Justicia machista en España, muerto a manos de ninguna mujer española. Todas las víctimas de la violencia machista son MUJERES DESPROTEGIDAS POR LA JUSTICIA EN ESPAÑA. Un Pacto de Estado ya!. La Violencia Machista es otro TERRORISMO DE ESTADO. Menos Plática en toda la clase política?. Menos pláticas y más hechos que pasáis olímpicamente de todas las víctimas a manos de la VIOLENCIA MACHISTA; desde el desgraciado caso de la Sr@ Ana Orantes de Granada. D.E.P. todas las víctimas en Andalucía y de toda España!. Mano dura a toda éstas escorias protegidos por algunos Jueces@.

