PSOE: El sistema electoral de Cs dejaría provincias sin representación

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que el sistema electoral que propone Cs dejaría sin representación a provincias con poca población como Teruel y ha recordado a ese partido que "España no es la que uno quisiera, es la que es".



Ábalos se ha referido a este asunto en una entrevista en TVE, horas antes de la reunión que mantendrán representantes del grupo socialista y de Cs en el Congreso, a petición de estos últimos para hablar de la reforma que están intentando promover en busca de un sistema de representación más proporcional.



"Para algunos España puede ser la de las grandes ciudades, pero hay mucha más España que no puede quedarse sin representación, porque con las medidas que plantean provincias como Teruel se quedarían sin ninguna representación", ha señalado Ábalos, que ha invitado al partido de Rivera a explicar a los ciudadanos de esas provincias, que "ya cuentan muy poco", que pueden perder toda representación y "dejar de contar del todo".



El dirigente del PSOE ha señalado además que la reforma del sistema electoral no es el principal problema de este país y que para cambiar las reglas del juego "no basta con Cs y Podemos, ni siquiera sumando al PSOE", es decir que haría falta un acuerdo también con el PP.



No obstante, ha reiterado la disposición de los socialistas a "escuchar" lo que esta tarde tengan que decirles los diputados naranjas, a los que ha reprochado también que solo sean capaces de ponerse de acuerdo con Podemos para "repartirse escaños".