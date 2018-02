PNV no entiende la reacción del Gobierno a la sentencia de TEDH

El secretario de Relaciones Institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, ha asegurado que "no se entiende" la reacción del Gobierno central ante el "hecho gravísimo" que supone la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España por trato "inhumano y degradante" a dos miembros de ETA, y se ha preguntado cómo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, "no se le cae la cara de vergüenza" al "trivializar" la cuestión.

Además, ha lamentado que "mientras la trivialización de la tortura sigue existiendo", el PP "agita banderas populistas como la prisión permanente revisable".

Catalá afirmó este martes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no habla de torturas en la sentencia en la que condena a España a indemnizar con 50.000 euros a los activista de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, que atentaron contra la T4. Además, aseguró que la indemnización que reciban habrá que descontarla de lo que deben estos mismos presos por sus delitos.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mediavilla ha manifestado su "perplejidad inconmensurable" por las declaraciones de "determinados ministros". "Las últimas declaraciones del ministro Catalá no solo no se entienden, sino que lo que no se entiende es cómo no se le cae la cara de vergüenza", ha dicho.

El dirigente jeltzale ha recordado que el TDH ya ha condenado en ocho ocasiones a España por no investigar supuestos delitos de torturas y la resolución de este pasado viernes, "en la que a acepta una actuación de malos tratos", es "un hecho gravísimo, y la reacción del Gobierno no se entiende". "No se entiende cómo se puede trivializar con una cuestión como esta", ha dicho.

Ha recordado que en Euskadi, los populares pidieron al Gobierno vasco "eliminar y retirar el informe que concienzudamente había elaborado en relación con la vulneración de derechos por parte de acusaciones de torturas".

"Tenemos a un PP enciscado en esta situación, y es que la situación de torturas es algo que, de una manera directa hay que abordar para crear un nuevo marco de convivencia, una situación de reparación a las víctimas y de generación de confianza al conjunto de la ciudadanía de Euskadi", ha manifestado.

Según ha afirmado, los jeltzales van a ir "un poco más allá" y su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, preguntará al

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cómo entiende que, a día de hoy, "en un Estado democrático, pueda liderar la Guardia Civil un señor que ha sido condenado por torturas a cuatro años de cárcel", en alusión al coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, posteriormente indultado.

"Después de ese indulto sigue estando en la cúpula de la Guardia Civil, y eso no se entiende en un país democrático. En otras circunstancias, quizás. Queremos saber por qué esa trivialización de la tortura sigue existiendo", ha indicado.

En su opinión, "para quitarse de en medio cuestiones políticas, el PP "agita banderas populistas como la prisión permanente revisable" y habla de "incrementar los posibles supuestos de hechos delictivos luctuosos y violentos de execrables" cuando "no hay nada más execrable que la realización de torturas a un ser humano por parte de las autoridades competentes".

"¿Alguien podría entender que un pedófilo posteriormente reinsertado pudiera, en su vida laboral, llegar a ser un alto cargo del Departamento de Educación? Pues no gracias. Tampoco nosotros entendemos como Sánchez Corbí puede en este momento dirigir la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil", ha insistido.

SORTU

Ante la solicitud de Sortu para que se revisen "todas las condenas" a los presos de ETA, ha asegurado "todas las peticiones que se ajusten a derecho" son "justas y legítimas", pro lo que no considera "justo y legítimo" es que "todavía a día de hoy, siguen sin hacer una denuncia directa y expresa a otro tipo de vulneraciones, de violencia, tan importantes o más, como la eliminación de personas, del adversario político, la muerte de centenares de personas y la persecución ideológica". "Los conversos a la cola", ha aconsejado.

Por ello, en ese caso, ha instado a Sortu a que, a la vez que haga "una reivindicación de este tipo, también hiciera autocrítica en relación a lo que la violencia ha supuesto en este país".

Además, ha destacado como "curioso" que, a la vez que la sentencia se dicta en el TEDH, "aquí sigue existiendo gente que se dedica a vulnerar derechos fundamentales de organización de los partidos políticos democráticos pintando sus sedes y acusándoles de no se sabe qué".

"Lo que no entiendo es que, para defender una cuestión de justicia, se tenga que echar mano a ámbitos ilegales y a actuaciones que nada tienen que ver con el comportamiento democrático", ha dicho.