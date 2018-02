Prisión preventiva para expresidente de Guatemala Colom y su Gabinete

Un juez envió hoy a prisión preventiva al expresidente de Guatemala Álvaro Colom y a siete de los 9 exmiembros de su Gabinete de Gobierno, detenidos este martes por un caso de corrupción, entre ellos el presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight.



Los exfuncionarios serán trasladados el próximo 23 de febrero a las 8:30 hora local (14:30 GMT) para atender a la audiencia en la que el juez undécimo de Primera Instancia Penal, Eduardo Cojulum, decidirá si son ligados a proceso y si deberán permanecer presos o si serán beneficiados con medidas sustitutivas.



Cojulum manifestó que no podía enviarlos a casa porque de lo contrario "debería dejar sin vigencia la orden de aprehensión", lo cual no se puede hacer porque es "como si pisoteara la ley".



Colom y su Gabinete están señalados por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber cometido los delitos de fraude y peculado (malversación) de 35 millones de dólares en el caso Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre 2008-2012.



Junto al expresidente Colom y Fuentes, entonces ministro de Finanzas, otros seis exfuncionarios más deberán permanecer en la cárcel de Mariscal Zavala, ubicada dentro del cuartel militar del mismo nombre; mientras que los exministros de Defensa y Ambiente, Abraham Valenzuela y Luis Ferrate, respectivamente, fueron enviados a centros de salud.



Los demás exintegrantes del Gabinete de Colom que deberán esperar en prisión preventiva estos 10 días a la audiencia de primera declaración son Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ) y Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura).



En Mariscal Zavala también se encuentra el exmandatario Otto Pérez Molina y exmiembros del extinto Partido Patriota que gobernó en Guatemala entre 2012 y 2015, tras suceder a la UNE en el poder.



"Soy inocente", pronunció Colom a su salida de la sala de audiencias tras haber sido enviado a la cárcel.



Gándara, por su parte, había pedido al juez que lo enviara al Mariscal Zavala "por seguridad", puesto que "de todas formas no me voy a ir a la casa", mencionó.



Mientras que Fuentes Knight dijo a su llegada a la Torre de Tribunales que cuando él dejó el cargo pidió que se investigaran supuestas "anomalías" que empezaban a aparecer por parte de la empresa que operaba el servicio de transporte.



Según el comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, "el presidente Álvaro Colom intervino de manera personal e institucional para facilitar de forma fraudulenta la creación del acuerdo".