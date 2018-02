Rajoy, al PSOE: "La peor forma de pobreza laboral es no tener empleo"

Y la peor formas de pobreza laboral; es tener al pais con corrupciones políticas graves muy graves por toda España, además de no tener medios los fiscales y jueces para la investigación de los mismos. Eso es lo peor del país la pobreza laboral endémica tan endémica al igual que las graves corrupciones que es la causa del desempleo tan grave que viven y sufren los españoles, además de los empleos precarios con tan sólo 500 y 600 euros de sueldos, sin poder comer y menos independizarse de sus padres.

Yo me lo guiso y me lo como todo..., no saben que tienen al País hundido y en la absoluta Desigualdad Social. El ExPresidente Rodríguez Zapatero, tenía y tiene dignidad y voluntad política?. Nadie le echó él mismo dimitió, con menos parados que en éste mal Gobierno del PP y ante todo con la HUCHA DE LAS PENSIONES LLENAS; QUE HOY ESTÁN SAQUEADAS AL IGUAL QUE HICIERON CON LAS (CAJAS B).