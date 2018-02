Rechazan la iniciativa de Cs de investigar atentados de Barcelona

El PP y el PSOE no apoyarán la proposición no de ley que defenderá esta tarde Cs en el pleno para investigar en el Congreso los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado agosto, incluso el portavoz popular Antonio Hernando ha pedido al grupo de Albert Rivera que retire su iniciativa.



Hernando ha explicado que el PP votará en contra y que ha pedido a Cs que retire su propuesta porque "no tiene sentido".



Ha reprochado al partido naranja que diga en su exposición de motivos que no busca responsabilidades políticas cuando ésa es la razón por la que se suele pedir una comisión, y ha defendido que no se abra en el Congreso una investigación "paralela" a la judicial.



En cualquier caso, el portavoz del PP ha señalado que el ámbito parlamentario adecuado para hacer este reclamo no sería el Congreso sino el Parlamento de Cataluña, dado que las dudas que se plantean por parte de algunos partidos y en algunos medios de comunicación aluden a la actividad de los Mossos.



Por su parte, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha acusado a Cs de utilizar de forma partidista la lucha antiterrorista y ha dicho que su iniciativa supone una "irresponsabilidad" de "especial gravedad".



Robles ha acusado al partido de Rivera de cuestionar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de utilizar la lucha contra el terrorismo para un "acto de lucimiento político" y como arma de confrontación entre los partidos.



Desde Podemos, Irene Montero, ha avanzado que su grupo se abstendrá en la votación de esta tarde y ha pedido que no se haga una utilización partidista del terrorismo porque se trata de una cuestión de Estado aunque pueda haber "fisuras" entre los partidos.



Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al resto de partidos que apoyen su iniciativa igual que ocurrió con la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.