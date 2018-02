Catalá responde a Granados: "No se puede injuriar sin pruebas"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha criticado las acusaciones del exconsejero madrileño Francisco Granados, especialmente las lanzadas en la Audiencia Nacional contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pues "no se puede estar continuamente insinuando e injuriando sin pruebas".



En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar las IV jornada de ciberseguridad en las empresas españolas, el ministro ha afirmado que se haría "un gran servicio a la democracia y la opinión pública" al hablar de hechos con certezas, no de declaraciones de parte que "no tienen ninguna acreditación".



Catalá ha censurado que se dé "toda la credibilidad" a las declaraciones de una persona que ha estado en la cárcel en prisión provisional y que está inmersa en un proceso penal en el que se le acusa de delitos graves, mientras que tengan que ser las personas señaladas las que tengan que demostrar su inocencia.



Francisco Granados aseguró ayer en la Audiencia Nacional que Cifuentes formaba parte del círculo de poder del expresidente madrileño Ignacio González, con quien, según dijo, la presidenta madrileña tenía una estrecha relación, y que conocía la financiación supuestamente irregular de las campañas electorales de las elecciones autonómicas de 2007 y 2011.



"Desde el punto de vista judicial y de la opinión pública haríamos todos un gran servicio a la justicia si recordáramos la presunción de inocencia", ha añadido el titular de Justicia que considera que las acusaciones no probadas "en principio no tienen ningún fundamento".



Por esta razón, no le parece "el formato más adecuado" que Cifuentes tenga que responder en el Congreso de estas "acusaciones no acreditadas".



"Si hay algo que aclarar en vía judicial habrá ocasión, la responsabilidad política tiene otro escenario (...) No podemos estar continuamente injuriando, insinuando y trasladando la carga de la prueba a quien no se acreditado ninguna actividad ilícita", ha apostillado.