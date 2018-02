Díaz urge a UE a "no perder un minuto" contra aranceles de Trump

No podemos permitirnos ni un atisbo de relajación

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha urgido hoy al Gobierno central y a la Unión a Europea (UE) a "no perder un minuto" en la lucha contra los aranceles "abusivos, injustos y desproporcionados" que la Administración Trump quiere imponer a las importaciones españolas de aceituna de mesa.



Díaz ha realizado este llamamiento en el acto de conmemoración del cuarenta aniversario de la creación de la patronal agraria ASAJA de Sevilla y tras haberse entrevistado esta mañana con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, y con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.



La presidenta andaluza ha reconocido "el trabajo y el esfuerzo" que la UE, el Gobierno español y la Junta de Andalucía desarrollan para frenar la imposición de estos aranceles en Estados Unidos, pero ha advertido de que "no podemos permitirnos ni un minuto de relajación" porque estas medidas proteccionistas son "un aviso a navegantes" para futuras restricciones a otras exportaciones europeas, no solamente agroalimentarias.



"No podemos permitirnos ni un atisbo de relajación y los productores andaluces tienen que sentir el respaldo claro y desde la unidad tanto de la Comisión (Europea) como del Gobierno de España y de Andalucía", ha apostillado.