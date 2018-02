Cientos de muertos y heridos en Al Raqa por explosión de minas del EI

Cientos de civiles han muerto o resultado heridos en la ciudad de Al Raqa, entre ellos 157 menores, por la explosión de minas que dejó el grupo terrorista Estado Islámico (EI), que fue expulsado de la urbe en octubre pasado, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).



Los yihadistas colocaron esas minas cuando aún controlaban la localidad, donde también dejaron otros tipos de artefactos explosivos, indicó la ONG en un comunicado.



HRW, que tuvo oportunidad de hablar con residentes en la población, apuntó que en algunos casos las minas explotaron cuando la víctima abrió una nevera o una lavadora, o bien la puerta de un dormitorio, e incluso al mover un paquete de azúcar.



"La derrota del EI en Al Raqa fue pregonada como una victoria internacional global, pero el apoyo internacional para abordar las consecuencias de la batalla, y notablemente el legado letal de las minas, no ha estado a la altura del desafío", señaló el director del programa de terrorismo/antiterrorismo de HRW, Nadim Houry.



HRW visitó Al Raqa a finales de enero, donde recopiló información de la Media Luna Roja kurda y de organizaciones médicas internacionales que operan en esa zona.



Durante la investigación, la ONG averiguó que entre el 21 de octubre de 2017 y el 20 de enero pasado las minas han causado 491 heridos, muchos de los cuales fallecieron.



El número real de víctimas es seguramente superior, ya que muchos heridos han muerto antes de recibir asistencia sanitaria y posiblemente no se han documentado algunos de los fallecimientos, se subraya en la nota.



Algunos miembros de la coalición internacional, liderada por EEUU, han donado fondos para el desminado, sobre todo, para limpiar infraestructura vital, pero las autoridades locales de Al Raqa y los servicios sanitarios han manifestado su preocupación por los escasos esfuerzos para despejar zonas residenciales.



Como consecuencia, algunos residentes de Al Raqa han pagado a gente de la zona, que a menudo no tiene suficiente equipamiento, para que arriesguen sus vidas para desminar sus viviendas, afirmó HRW.



De acuerdo con las autoridades del área, a fecha del 20 de diciembre pasado más de 14.500 familias habían regresado a la ciudad, sobre todo a los barrios de las afueras, como Al Meshlab.



La Administración local espera que continúe el regreso a Al Raqa, pese al gran número de minas que quedan y los pocos servicios disponibles.



Al Raqa está bajo el control de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada encabezada por milicias kurdas respaldada por la coalición internacional, que expulsó al EI de Al Raqa el 17 de octubre pasado.